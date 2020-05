V Bruslju bodo iskali zdravila za oživljanje evropskega turizma

Ključni poudarki:



• Vlada bo predvidoma danes potrdila tretji paket protikoronskih ukrepov.

• Evropski ministri o smernicah za oživljanje turizma.

Več sto tisoč dijakov se je danes v Južni Koreji vrnilo v šolske klopi v okviru postopnega odpiranja šol. Te so bile zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe zaprte več kot dva meseca, ob ponovnem začetku pouka pa morajo dijaki upoštevati ukrepe socialnega distanciranja in večje higiene, merijo pa jim tudi telesno temperaturo.V šolske klopi se je danes vrnilo okoli 440.000 dijakov zadnjih letnikov srednjih šol, ki bodo decembra opravljali sprejemne izpite na univerzah, v prihodnjih tednih pa se jim bodo postopoma pridružili tudi preostali šolarji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kmalu po ponovnem odprtju pa so 66 šol v kraju Incheon blizu prestolnice Seul že zaprli, potem ko so pri dveh dijakih potrdili okužbo z novim koronavirusom. Minister za izobraževanjeje dejal, da skrbi zaradi manjših skupkov okužb še ostajajo in da ne morejo predvideti, kakšne razmere bodo nastale v šolah.Zdravstvene službe so danes izrazile zaskrbljenost zaradi največjega dnevnega števila novih okužb z novim koronavirusom v zadnjih devetih dneh. V torek so potrdili 36 novih primerov okužbe, skupno doslej 11.110.V Braziliji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 1179 ljudi, kar je največ v enem dnevu od izbruha epidemije novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V tej najbolj prizadeti latinskoameriški državi je covid-19 zahteval že 17.971 življenj Z ministrstva za zdravje so sporočili, da so v zadnjih 24 urah potrdili 17.408 novih okužb, skupaj že 271.628, kar Brazilijo po številu okužb uvršča na tretje mesto na svetu za ZDA in Rusijo. Toda strokovnjaki za javno zdravje ob tem opozarjajo, da bi bilo zaradi zelo majhnega števila testiranj okuženih lahko še veliko več, po nekaterih ocenah kar 15-krat več.Epidemija covida-19 v državi se je začela stopnjevati in strokovnjaki napovedujejo, da bi vrhunec lahko dosegla šele v začetku junija, nekateri pa celo, da šele v avgustu, pri čemer so bolnišnice zaradi velikega števila obolelih v São Paulu, Riu de Janeiru in severozahodni zvezni državi Amazonas že zdaj na robu zmogljivosti. Ministri EU, pristojni za turizem , bodo danes razpravljali o svežnju smernic evropske komisije za postopno odpravljanje omejitev potovanj in oživljanje turizma na pragu poletne sezone . Glavno sporočilo svežnja je, da morajo države pri sproščanju ukrepov upoštevati epidemiološko sliko, se usklajevati in se izogniti diskriminaciji na podlagi državljanstva, vključuje pa tudi usmeritve za vzpostavljanje potniškega prometa ob zagotavljanju varnosti potnikov in osebja ter obnavljanja turističnih storitev z uvedbo zdravstvenih protokolov v hotelih in restavracijah.Ključni cilj tega svežnja je tudi pomagati turizmu pri okrevanju od pandemije in zagotoviti, da bo Evropa še naprej glavna turistična destinacija, poudarjajo v Bruslju, kjer poskušajo z njim rešiti tudi polemiko med potrošniki in turistično industrijo glede vavčerjev.Zasedanja se bo predvidoma udeležil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi med drugim poročal o tem, da je Slovenija prva preklicala epidemijo Vlada bo predvidoma danes potrdila v torek sprejeti tretji protikoronski zakon , ki kot pomoč podjetjem uvaja shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in posebno pozornost namenja turizmu in gostinstvu, ki sta zaradi epidemije med najbolj prizadetimi gospodarskimi panogami. Pozivov delodajalcev , naj subvencioniranje čakanja na delo , ki se sicer izteče z majem, ohrani za vse gospodarske panoge, vlada ni upoštevala in ga je za mesec dni podaljšala le v turizmu.Shema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je namenjena delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Subvencionirano bi bilo delo zaposlenih, skrajšano na 20 do 36 ur na teden, subvencije, ki naj bi jih bilo mogoče koristiti največ pet mesecev, pa bi se gibale med 112,13 evra in 448,52 evra.Ukrep naj bi bil po besedah ministra za delovreden od 500 milijonov do milijarde evrov.Turističnonastanitvenim obratom se obeta pomoč v obliki izdaje turističnih bonov vsem državljanom v višini 200 evrov za polnoletne in 50 evrov za mladoletne prebivalce, ki jih bo mogoče koristiti do konca leta. Iz državnega proračuna se bo za to namenilo 200 milijonov evrov. V okviru zakona naj bi bili predvideni še pomoč avtobusnim prevoznikom in žičničarjem, dodatni ukrepi za kmete, 110 milijonov evrov za pokrivanje izgub v zdravstvu zaradi epidemije in sredstva za pripadnike civilne zaščite.