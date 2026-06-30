Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.

Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael McGrath zaradi pomanjkanja uradnih informacij še ne komentira predlagane ustanovitve agencije Skok, a odločno zahteva popolno neodvisnost in ustrezno financiranje vseh protikorupcijskih organov. Opozarja tudi, da nobena nacionalna reforma ne sme povzročiti oslabitve že uveljavljenih protikorupcijskih standardov ali povečati političnega vpliva na preiskave. Govorili smo tudi o aferi Black Cube, ukinitvi pravice tujcem, da glasujejo na lokalnih volitvah, in o financiranju javnih medijev. Po neuradnih informacijah nova vlada načrtuje reformo slovenskega protikorupcijskega sistema. Obstajajo načrti za združitev pregona in preprečevanja korupcije v novo agencijo, imenovano Skok. S to združitvijo bi ...