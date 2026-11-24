Bruselj je v oceni proračunskih načrtov evrskih držav za Slovenijo ugotovil tveganje bistvene (materialne) kršitve fiskalnih pravil. Državo so pozvali, naj v proračunskem procesu sprejme ukrepe, s katerimi bi zagotovila uskladitev fiskalne politike v letu 2027 s priporočili sveta EU.

V Bruslju opozarjajo, da neto odhodki naraščajo in da slovenska »fiskalna hiša« ni urejena. Tako mora vlada znižati rast neto odhodkov ali najti druge vire prihodkov, saj je primanjkljaj prevelik. Vlada je sicer v svojem osnutku proračuna za prihodnje leto napovedala, da bo primanjkljaj znašal 2,9 odstotka BDP, a po izračunih evropske komisije bo za 1,6 odstotne točke višji.