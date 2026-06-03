Bruselj še brez postopka proti Sloveniji, odločal bo spet jeseni

Novi vladi Janeza Janše se v prvih mesecih vendarle ne bo treba ukvarjati s postopkom čezmernega primanjkljaja, ki bi ga proti Sloveniji lahko predlagala evropska komisija. V njegovem okviru bi država morala sprejeti ukrepe za ureditev javnih financ. V Bruslju so danes ocenili, »da v tej fazi ni podlage za začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem za Slovenijo«.

Slovenija je med petimi državami, ki so bile na novo pod drobnogledom in bi se lahko znašle v postopku. Njegovo sprožitev so predlagali le proti Bolgariji. Sloveniji pa so kot edini dodali, da bi postopek lahko sprožili jeseni, »če ustrezni popravni ukrepi ne bodo sprejeti verodostojno in pravočasno«.