Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

V Bruslju nasprotujejo selitvi veleposlaništev iz Tel Aviva v Jeruzalem. »EU in njene države članice bodo še naprej spoštovale mednarodno soglasje o Jeruzalemu,« so v evropski komisiji komentirali napovedi, da bi Slovenija utegnila preseliti veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem.

V Bruslju se med drugim sklicujejo na resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980, ki je pozvala države, naj umaknejo svoje diplomatske misije iz Jeruzalema. Takšna drža naj bi veljala do končne rešitve statusa Jeruzalema.

Dolgoletno stališče EU glede Izraela in konflikta je, »da ostajamo trdno zavezani pogajanjem in izvedljivi rešitvi dveh držav, ki temelji na mednarodnih merilih in mednarodnem pravu«.

Podobna vprašanja so se pojavila že pred tremi leti, ko se je omenjala namera Madžarske, da bi preselila svoje veleposlaništvo v Jeruzalem. V skladu z mednarodnim dogovorom ima sicer velika večina držav predstavništva v Izraelu v Tel Avivu. V Jeruzalemu ga ima poleg ZDA le še nekaj držav, med katerimi pa ni nobene članice EU.

Ko se je leta 2020 razpravljalo o nameri Kosova in Srbije o odprtju veleposlaništev v Jeruzalemu, je tedanji visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell zatrdil, da »vsi koraki, ki bi lahko postavili v negotovost skupno stališče EU o Jeruzalemu, povzročajo resno skrb in obžalovanje«.