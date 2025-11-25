Bruseljska zaušnica Golobovemu proračunu

Evropska komisija je v oceni proračunskega načrta Slovenije za leto 2026 ugotovila, da obstaja tveganje njegove neskladnosti s pravili EU. Enako je ocenila proračunske načrte Hrvaške, Litve in Španije. Tveganja obstajajo tudi na Malti in Nizozemskem.

Ugotovitev o tveganju temelji na oceni, ali se država članica po novih fiskalnih pravilih giblje v okviru začrtane meje rasti neto odhodkov. Slovenijo in druge države, v katerih obstaja tveganje neskladnosti, so pozvali, naj v skladu s svojimi proračunskimi postopki sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti fiskalne politike v letu 2026 s priporočili sveta EU.

Stroškov božičnice še niso upoštevali

Svet EU je za Slovenijo priporočil rast neto odhodkov pri zgornji meji 5,6 odstotka za letos in 4,4 odstotka za prihodnje leto. Po napovedih Bruslja bo rast znatno višja, 8,1 oziroma 5,7 odstotka. To odstopanje bi prihodnje leto skupaj znašalo 0,8 odstotka BDP. Ob upoštevanju odstopne klavzule za vlaganja v obrambo se odstopanje zniža na 0,2 odstotka BDP.

Ker je bil zakon o božičnici sprejet po predložitvi proračunskega načrta Bruslju, v oceni njegovi učinki na javne finance še niso upoštevani. V analizi sicer navajajo, da je evropska komisija v jesenski gospodarski napovedi ocenila, da bo božičnica za zaposlene v javnem sektorju letos zvišala odhodke za 0,2 odstotka BDP, za enak delež pa bodo manjši tudi prihodki.

Tudi v več državah območja z evrom, ki imajo tradicionalno težave s proračunsko luknjo, denimo Francija, Grčija in Italija, imajo proračunski načrt skladen s pravili EU. Pregled proračunskih načrtov v Bruslju opravljajo le za države območja z evrom.

Med državami EU, ki so že v postopku zaradi čezmernih primanjkljajev, so Avstrija, Belgija, Francija, Italija, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija in Slovaška. Po novem se jim bo pridružila še Finska. Cilj tega postopka je, da države EU zmanjšajo čezmerni primanjkljaj oziroma dolg.