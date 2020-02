Bruseljski odgovor, ki odpravlja poslanske dvome

Pred potrjevanjem kandidatov za sodnika splošnega sodišča EU v Luksemburgu, ki jih bo v parlament poslal predsednik republike.

Kandidate za sodnike splošnega sodišča EU, ki jih predlaga država članica, po potrditvi v državnem zboru čaka še naporen pogovor s sedemčlanskim odborom v Bruslju. In takrat pod drobnogledom niso le njihova pretekla poklicna pot in izkušnje, ampak tudi znanje prava EU in francoščine, ki je edini delovni jezik sodišča. FOTO: Jure Eržen/Delo