Minister z župani išče rešitev za vodo v Istri

Vodno zajetje Rižana. Foto Uroš Hočevar

Koprski župan Aleš Bržan poziva državne institucije, da storijo vse, da bi zavarovale rižanski vodni vir pred onesnaženostjo s kerozinom. Foto Jože Suhadolnik

Minister za okolje in prostorje po današnjem sestanku z župani slovenske Istre poudaril, da so se v izogib nadaljnjim šumom v komunikaciji dogovorili za usklajeno delovanje. Po razlitju kerozina iz poškodovanega vagona ob iztirjenju vlaka pri Hrastovljah minuli teden bodo iskali skupno rešitev, da onesnaženje ne bi doseglo rižanskega vodnega vira, od katerega je odvisnih 90.000 uporabnikov na območju slovenske Istre, skupaj s turisti pa se to število poveča na 130.000.»Glede na to, da smo novi župani in nov minister, smo se odločili, da ponovno začnemo s projektom vzpostavitve alternativnega vodnega vira, glede katerega so se župani sicer že sporazumeli,« je dejal minister. Prihodnji teden se bodo začeli konkretno pogovarjati glede konkretnega projekta in njegove finančne konstrukcije. Ministrstvo bo županom zagovitl pomoč z evropskimi in drugimi namenskimi sredstvi.Minister Zajc je tudi poudaril, da bodo storili vse, da kerozin ne doseže vodenega vira, in sicer z vmesnimi vodnimi zajetji.Slovenske železnice bodo v kratkem sporočile rezultate analize, koliko kerozina je sploh izteklo v tla.Na območju izlitja kerozina iz poškodovanega vagona na iztirjenem vlaku pri Hrastovljah, minuli teden, se na globini 20 do 30 metrov nahaja približno deset metrov debel sloj zemljine, prepojene s kerozinom. To informacijo so danes sporočili s koprske občine, ki se naslanja na meritve, ki jih je izdelala Družba za razvoj tehnologij X4DATA (kot so navedli, so uporabili zvezne pulzne georadarske meritve z oddajno in sprejemno anteno osnovne frekvence 100 MHz).»Ker predstavlja prisotnost kerozina v poroznem kraškem terenu resno grožnjo naravnemu okolju, predvsem pa pomeni veliko nevarnost za onesnaženje edinega vodnega vira, ki napaja prebivalce celotnega obalnega območja, pričakujemo, da boste poročilo natančno in z vso resnostjo proučili ter v čim krajšem možnem času izvedli vse aktivnosti, potrebne za zavarovanje in ohranitev vodnega vira ter zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo vseh štirih obalnih občin,« je koprski županpredhodno zapisal v dopisu ministrstvu za okolje, Slovenskim železnicam in drugim pristojnim službam.»Zavedati se morate, da je ohranitev vodnega vira za Mestno občino Koper in celotno Obalo prioriteta, ki presega vse druge interese, in treba je storiti vse, da se prepreči, da bi kerozin dosegel podtalnico oziroma izvir reke Rižane,« je sklenil župan, ki se je danes o nadaljnjih korakih pri reševanju okoljske grožnje skupaj z ostalimi župani slovenske Istre in direktorjem Rižanskega vodovoda Koper usklajeval tudi pri ministru za okolje in prostor.