Bržan zadovoljen, da lahko začne delati

Najprej ekipa in proračun

Bo šel Popovič naprej?

Župan Aleš Bržan je odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo pritožbo njegovega tekmeca in nekdanjega županaglede izida drugega kroga jesenskih volitev, pričakoval in je z njo zadovoljen. Kot je dejal, ga veseli, da je to poglavje mimo in da lahko začne občina povsem neobremenjeno izvajati svoje razvojne načrte. Popovič se je odzval le prek svojega zastopnika»Ekipo imam že pripravljeno, občinski proračun je že v veliki meri pripravljen, čas je, da svoj program začnemo tudi izvajati. Dela je veliko, izzivov ne bo manjkalo,« je pojasnil Aleš Bržan. Med prioritetami je omenil izboljšanje bivalnih pogojev občanov, razumen razvoj mesta in podeželja ter skrbno načrtovanje prihodnosti lokalne skupnosti. Napovedal je tudi čimhitrejše sprejetje krovnega prostorskega dokumenta v občini - občinskega prostorskega načrta.»Takoj po sprejetju letošnjega proračuna, kar se bo zgodilo najpozneje marca, bomo začeli z uresničevanjem našega programa. Naslednji proračun bo participatorno naravnan,« je dejal Bržan. Ta teden je imenoval podžupanjo, v začetku prihodnjega tedna pa namerava dopolniti svojo ekipo. Predvidoma bo imenoval še tri ali celo štiri podžupane, ki bodo funkcijo - za razliko od Softićeve - opravljali nepoklicno. Eden bo iz vrst italijanske narodne skupnosti, drugi pa naj bi pokrivali družbeno kulturno in športno področje ter podeželje. Med kandidati naj bi biliinSamoupravna italijanska skupnost, s skrajšavo imenovana Can (Comunita' Autogestita Della Nazionalita' Italiana), je za podžupana predlagala dosedanjega podžupana, medtem ko naj bi si Bržan ob sebi raje želel koprsko občinsko svetnico. »Občani Kopra so morda res glasovali za spremembe, a naša skupnost se je v tem pogledu opredelila za kontinuiteto,« je povedalpredsednik koprskega Can.Sicer pa je Bržan za svojega svetovalca že zaposlil, ki je zadolžen za odnose s strankami,pa je postal svetovalec Marjetice in koordinator med štirimi istrskimi občinami za infrastrukturne projekte.Boris Popovič včeraj na naše klice ni odgovarjal, se je pa odzval njegov zastopnik v zgoraj omenjenem pritožbenem postopku Franci Matoz. »Zame je pomembno, da je upravno sodišče presodilo, da so se na volitvah morda zgodile kršitve, ki so vredne presoje, čeprav naj to ne bi imelo vpliva na izid volitev,« je menil. Sodbo upravnega sodišča namerava še podrobno preučiti, o morebitnem nadaljevanju postopka - naslednji korak je ustavno sodišče - pa se bo odločil sam Popovič. ta je pred dnevi dal vedeti, da namerava pritožbeni postopek izpeljati do konca, saj želi, da se zaradi izjemno majhne razlike v glasovih morebitne napake na voliščih razčistijo.