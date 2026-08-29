BSF kot instrument mehke moči Slovenije je na prepihu

Letošnji Blejski strateški forum (BSF) stavi na vprašanje, kako lahko Evropa v času geostrateških pretresov okrepi svojo varnost, digitalno suverenost in gospodarsko konkurenčnost. generalni sekretar foruma Peter Grk je v Delovem studiu ob tem opozoril, da: »nekatere stvari počnemo prepočasi«, zato želi forum odpreti resen razmislek o prihodnji vlogi EU. V ospredju bodo predvsem sogovorniki iz slovenske soseščine in širšega evropskega prostora, med izpostavljenimi gosti pa so ameriška podsekretarka Alison Hooker, Nobelova nagrajenka Oleksandra Matvičuk ter premierji iz srednjeevropskih držav, ki jih na forumu gosti predsednik vlade Janez Janša. Grk prihodnost BSF vidi v odprtem soočanju različnih pogledov in v njegovi vlogi instrumenta mehke moči Slovenije. Po njegovih besedah je ...