Pred kurilno sezono se mnogi sprašujejo, ali je za ogrevanje boljša bukev ali gaber. Ker je gaber gostejši in ga lahko porabimo manj, se hitro zdi, da je tudi gospodarnejša izbira. Toda energetski svetovalec Bojan Žnidaršič opozarja, da število porabljenih polen samo po sebi ne pove, koliko smo v resnici prihranili.

Pri primerjavi ponudb je veliko pomembneje vedeti, kako suha so drva, koliko lesa dejansko kupujemo in v kateri merski enoti je navedena cena. Razlika v vlažnosti lahko na energijsko vrednost vpliva precej bolj kot odločitev med bukvijo in gabrom.

Kolikšna je dejanska razlika med bukvijo in gabrom, zakaj lahko »kubik drv« pomeni zelo različne količine in kako ugotoviti, katera ponudba je zares najugodnejša? Celoten nasvet energetskega svetovalca preberite na Deloindom.si.