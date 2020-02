Burja, toča in sneg

Sodra je botrovala padcu kolesarja na Dunajski cesti. FOTO: Matej Družnik

Jasnejši obeti

Po poročanju Arsa se danes hladna fronta ob jugozahodnih višinskih vetrovih pomika prek Slovenije. Ozračje se je ohladilo, poleg oblačnosti in deževji pa je ponekod po osrednji Sloveniji klestila toča. Na primorskem piha burja, snežna meja pa se je pomaknila do nižin. Po toči je sneg sedaj že preprkril tudi Ljubljano.Arso napoveduje sneženje tudi v alpskih dolinah, kjer bodo temperature ponoči padle do minus 10 stopinj Celzija.Po poročanju Policijske uprave (PU) Kranj so na na glavni cesti med Podljubeljem in Ljubeljem že zimske razmere. Sneg se oprijema vozišča. Kdor nima ustrezne opreme, na Ljubelj ne bo prišel. Na terenu so ustrezne cestne službe, sporočajo iz PU Kranj in voznike pozivajo, naj vozijo previdno in po pravilih. Opozarjajo še, naj vozniki obračajo le na varnih mestih ter nikar brezglavo.Arso napoveduje, da bodo padavine ponoči ponehale, jutrišnje jutro pa bo jasno, razen ponekod po nižinah, kjer bo megla. Na primorskem bo prenehala pihati burja. Vendar pa bodo najhladnejše jutranje temperature lahko padle tudi do minus 6 stopinj Celzija.​Po jasnem jutru se bo nebo postopoma pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo narasle do med 4 in 10 stopinj Celzija, na Primorskem tudi do 12 stopinj Celzija.Tudi petek bo po napovedih jasen a vetroven, meja sneženja se bo pomaknila na 700 metrov nadmorske višine.