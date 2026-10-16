Burna razprava o interventnih ukrepih: razvojni zakon ali zakon za bogate?

Državni zbor danes odloča o predlogu odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, po katerem bi se ta izvedel 6. decembra. Poslanci razpravljajo predvsem o vsebini zakona in pri tem ostajajo na dveh bregovih. Koalicija in vlada zakon podpirata, opozicija mu nasprotuje.

Na začetku so poslanci opozicije opozorili, da ima državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež na prenosnem računalniku nalepko, ki volivce nagovarja h glasovanju za zakon. Ker sedi za govorci, ki predstavljajo stališča poslanskih skupin, so Asta Vrečko in Vladimir Šega iz Levice ter Alenka Bratušek in Lenart Žavbi iz Svobode predlagali, naj ga umakne.

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Med predstavljanjem stališča skupin Janeza Žaklja iz skupine NSi, SLS in Fokus je Papež računalnik postavil v kader, zato je RTV Slovenija govorce začela snemati s strani. Andreja Katič iz SD je prosila za zaščito poslancev, Žan Mahnič iz SDS pa je ocenil, da je ne potrebujejo, saj jih ščiti RTV: »Test je uspel, RTV je ponovno dokazala, da služi vam, da je v absolutnih rokah politične levice in da že sodeluje v referendumski kampanji, čeprav se še ni začela.«

V nadaljevanju jih je RTV znova začela snemati od spredaj, reklamni napis za njimi je ostal. Poslanci s predlogom odloka soglašajo, pri vsebini zakona pa ostajajo na stališčih iz 11. maja, ko ga je državni zbor potrdil. Močno ga zagovarjajo v koaliciji in v Resnici, v opoziciji pa mu ostro nasprotujejo in podpirajo sindikate, ki so zbrali podpise za izvedbo referenduma. Kot je danes povedal Papež, vlada podpira odlok in zakon.

Zakon po njihovih besedah trajno niža DDV na osnovna živila, za obrtnika prinaša manj prispevkov za državo, za upokojenca, ki dela, polno plačo in pokojnino, za mlade pot do stanovanj, zdravnikom omogoča, da delajo, uvaja možnost znižanja DDV za elektriko, plin in drva ter kapico na prispevke.

»To je razvojni zakon, ne zakon za bogate,« je poudaril. Rado Gladek iz SDS je ocenil, da so se ljudje naveličali praznih obljub, novih davčnih obremenitev in politike, ki je namesto ustvarjanja pogojev za razvoj vse prepogosto zavirala podjetnost, delo in ustvarjalnost. »Verjamemo, da se bodo odločili za vizijo Slovenije, ki spodbuja delo, podjetnost, gospodarsko rast in nova delovna mesta,« je dejal in dodal, da bo njihova odločitev pomembno sporočilo o smeri prihodnosti Slovenije.

Vlada podpira odlok in zakon. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zakon nikomur nič ne jemlje,« je ocenil Žakelj. Temelji na načelu, da če želimo deliti, moramo najprej ustvariti, če želimo večje plače, moramo pomagati gospodarstvu, da bo bolj konkurenčno. V poslanski skupini so po njegovih besedah prepričani, da »je bil velik del podpisov za referendum zbran z zavajanjem in lažmi sindikatov o vsebini zakona«, a bodo voljo vlagateljev zahteve za referendum spoštovali in bodo odlok podprli.

Po besedah Dejana Zakrajška iz Demokratov ljudje potrebujejo »Slovenijo, v kateri jim po plačilu položnic in nakupu hrane ostane dovolj za dostojno življenje, v kateri si mladi lahko ustvarijo dom, podjetniki razvijajo svojo dejavnost, delo in znanje pa odpirata pot do boljše prihodnosti«.

Za zakonom stojijo zaradi konkretnih rešitev, ki jih prinaša ljudem in gospodarstvu, je dodal. V Resnici po navedbah Nedeljka Todorovića verjamejo, da bodo državljani na referendumu glasovali za, saj zakon ne odvzema, temveč daje. »Slovenija ne potrebuje države, ki ljudem vzame čim več in jim nato vrača v obliki različnih ukrepov. Potrebuje državo, ki ljudem pusti več njihovega zaslužka, podjetnikom omogoča razvoj, delavcem zagotavlja pošteno plačilo, družinam pa večjo finančno varnost,« je dejal. »V nedeljo ste dobili prvi rdeči karton, 6. decembra boste dobili drugega,« je prepričana Alenka Bratušek iz Svobode.

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Gre za zakon za bogate, ker daje le enemu odstotku najbogatejših, posega v osem sistemskih zakonov, je navedla. Izpostavila je njegove finančne posledice: »Najboljši dokaz, zakaj je treba biti proti zakonu, je vaš proračun za leto 2027 in 2028, ki brez upoštevanja tega zakona izkazuje 2,3 milijarde evrov primanjkljaja.« Darko Ratajc iz SD je spomnil, da je referendum omogočil šele sklep ustavnega sodišča. »Parlamentarna večina ima pravico sprejemati zakone, nima pa pravice obiti ustavnih pravil, kadar ji možnost neposrednega odločanja ljudi ni po volji,« je povedal.

Opozoril je na nenavedene finančne posledice tega zakona, ki združuje številne sistemske spremembe, zato je referendum po njihovem nujen. »V enem zakonu se spreminja deset zakonov, med njimi ključni sistemi zakonodaje s področja dela, pokojnin, zdravstva, sociale. To ni popravek, to je poseg v družbeni dogovor, ki se je ustvarjal več kot 30 let in bi zahteval temeljito razpravo in socialni dialog,« pa je poudaril Šega. Po njegovih besedah bomo zaradi tega zakona vsi precej revnejši.

V razpravi so poslanci nizali argumente, v koaliciji za in v opoziciji proti zakonu, ter navajali primere ravnanja prejšnjih vlad, kaj je kdo naredil in česa ne. »Verjamem v davčno in gospodarsko politiko te države, ki bo omogočala nadaljnji razvoj,« je dejal Gladek.

Zakon po besedah Franca Breznika (SDS) daje »ogromno poslovnemu okolju in malim ljudem. Nekdanjega ministra za finance Klemna Boštjančiča iz Svobode pa zdaj, kot je dejal, skrbijo finance, ko gre denar za ljudi, niso pa ga skrbele, ko so izvajali reformo javnega sektorja.

Po napovedih Tomaža Lisca iz SDS bomo 6. decembra videli, »ali je bil na delu nekdo, ki so mu bolj blizu Miklavž, torej dobrotniki, ali pa bo prišel parkelj, s katerim strašite v opoziciji, ki naj bi ljudem jemal«. Zakon po njegovem morda jemlje le kakšnemu sindikatu, ki ima »svojo politično, ne pa vsebinsko agendo«.

»Ima ministrstvo izračun učinka zakona na prihodke občin po posameznih občinah? Ker brez tega izračuna ne odločamo o razvojnem zakonu, temveč o tem, ali bomo milijardo evrov odnesli iz zdravstva, pokojnin in občinskih proračunov na podlagi nalepke,« je dejal Boštjančič.

Gladek mu je očital, da išče dlako v jajcu, »samo zato, da ljudje ne bi ničesar dobili«. Šega je ocenil, da ni nobenega razumskega razloga, da je ta zgodba sprejeta, preden se je sploh uradno vedelo, kdo bo vladal. Tudi on je bil kritičen, da vlada ni podala nobenih izračunov in odgovorila na vprašanja opozicije.

»Imamo človeka, ki ni odgovoril na niti eno vprašanje, ni povedal niti ene številke in ki govori, da nas bo ta zakon stal nekaj malega,« je bil kritičen do državnega sekretarja. »Zakaj mislite, da samo tisti, ki zaslužijo več kot 7500 evrov na mesec, razvijajo Slovenijo? To je zelo žaljivo za en velik del našega prebivalstva, ki razvija Slovenijo ob nižji plači,« je dejala Lucija Tacer Perlin iz Svobode.

Vsak del zakona po njenem ni napačen, ampak »skupek je pa tako škodljiv, da bo onemogočil sprejemanje dobrih rešitev, ker bo povzročil tako finančno luknjo«.