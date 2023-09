Burno o tem, kaj se dogaja na Kolodvorski

Informativni program TV Slovenija je tudi še po menjavi vodstva RTV Slovenija v soju medijskih žarometov, saj kadrovske menjave spremljajo burni odzivi – Jadranka Rebernik, ki je odstopila kot odgovorna urednica, je celo pisala svoji naslednici oziroma vršilki dolžnosti Poloni Fijavž, naj po tem, ko so eno od zamenjanih voditeljic in novinark odpeljali na urgenco, ustavi menjave, ki niso nujne, saj da je do zdaj veljalo nenapisano pravilo, da je to naloga urednikov v polnem mandatu.

Kritično je na njen odziv odgovoril Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija, saj da so sami – tudi njo – opozarjali na preobremenjenost, šikaniranje in nesramne pripombe nekdanjega vodstva RTV Slovenija, ki so pripeljali »do marsikaterega obiska reševalnega vozila v prostorih Kolodvorske 2 ali obiska naših sodelavcev na urgenci«. Očitali so ji, da je zaposlene o menjavah sama obveščala po mailu »na božični večer« ali pa jih sploh ni in so zanje izvedli iz razporeda, prav tako da jih ni zaščitila pred zunanjimi pritiski, pač pa naj bi interno dokumentacijo celo sama poslala »tistemu, ki blati, Bojanu Požarju«.

»Javna objava posnetka novinarke v trenutku očitne zdravstvene stiske me je zelo pretresla. Žal mi je, če se je to zgodilo znotraj hiše in brez njenega privoljenja,« je posredno v sporočilu za javnost odgovorila tudi Polona Fijavž, spomnila na zelo slabe pogoje dela v zadnjih dveh letih, odhode kolegov in dodala, da bo kot vršilka dolžnosti odgovornega urednika, če bo jutri prejela večinsko podporo uredništva, »pred tovrstnimi šikaniranji zaščitila vsakega zaposlenega in skupaj z uredništvom poskrbela za normalizacijo«.

Na to, da bi se uredništvo skladno z medijsko zakonodajo moralo o Fijavževi sicer izreči že pred njenim imenovanjem, je vodstvo RTV Slovenija opozorilo Društvo novinarjev Slovenije (DNS).

Poleg menjav na uredniških položajih, ki so vezane na mandat odgovornega urednika, so bili pod njenim vodstvom izvedene tudi menjave posameznih voditeljev v oddajah Arena, TV Dnevnik in Odmevi, dodatne spremembe na zaslonih pa je prav gotovo mogoče pričakovati po tem, ko bodo potrjeni novi direktorji ter nato spremembe programsko-produkcijskih načrtov, ki so na RTV Slovenija nujna podlaga za ves program.

Za favoritinje uprave na ponovljenem razpisu za direktorje veljajo Ksenija Horvat, za radio ob ogročenju dela aktiva Darja Groznik in ne sedanji direktor Mirko Štular ter za digitalne vsebine Kaja Jakopič.

Da odpuščanj ne predvidevajo in da jih ni bilo, so na RTV Slovenija odgovarjali na očitke Evropske ljudske stranke (EPP), ki se sestaja v Splitu in kjer naj bi na pobudo SDS govorili tudi o tem. »Evropsko komisarko Věro Jourovo pozivamo k takojšnjemu ukrepanju. Ne bomo tolerirali dvojnih standardov,« je zapisal vodja EPP Manfred Weber. Poziv je objavil tudi Janez Janša, prvak SDS, ki razpravo o tem zahteva tudi na parlamentarnem odboru za kulturo.