FOTO:»Čaka nas oster konflikt, ki bo trajal do volitev«

Igor Lukšič, politolog:



Vlada je začela visoko kredibilno in z velikimi pričakovanji. Zato jo je zgodba z maskami toliko bolj zadela moralno. Afera maže tudi Janšo, ne pa SDS, ker najeda lik odločevalca, ki ima vse pod nadzorom. Tudi moralno spornih ravnanj ne čisti dovolj učinkovito. To SDS utrjuje, vendar hkrati ne širi. Vsak tak konflikt zabija opredeljene v svoje izbire, bolj mlahave pa stran od politike. Vlada bo s to zgodbo težko živela, opozicija pa s tem sploh ne more in ne sme živeti.

Miro Haček, politolog:



Izkazalo se je, da imamo dve politični eliti, ki sta vse prej kot idealni. Ne glede na nepopularnost pa se spet išče tretja opcija, nekdo, ki se še ni imel priložnosti dokazati, saj tisti, ki so v parlamentu, so jo v večini že vsi imeli, a je niso dobro izkoristili.







Vlada bo zahtevala pojasnila, postopek prevzema NPU

Igor Pribac, filozof:



Učinke pričevanja Ivana Galeta bo vladi morda uspelo pravno zamejiti, njegove moralne prepričljivosti, njegovega nagovora srcu pa ne. Počivalšek, ki je že diskreditiran pri večjem delu progresivnih volivcev, zdaj zbuja ogorčenje in ostri opozicijo. Pred njo in javnostjo ga bo moral obraniti še močnejši Janša, ki pa si nikakor ne želi sam prestrezati kritik javnosti. Desus in NSi mu tu ne bosta v veliko pomoč. Zaupanja znotraj koalicije ta afera zagotovo ne bo okrepila.



Ne le prvak, skrb zbuja tudi njegova stranka

Ljubljana – Namestnik direktorja zavoda za blagovne rezerve, ki je v času odsotnosti nadomeščal zdaj že nekdanjega direktorja Antona Zakrajška, je v oddaji Tarča nacionalne televizije spregovoril, kako so politiki, predvsem pa gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegovi zaupniki, pritiskali za podpise pogodb z določenimi dobavitelji zaščitne opreme. Minister je to zanikal in dejal, da se ni pritiskalo za podpis pogodb, ampak za realizacijo že podpisanih pogodb. Razloga za odstop ne vidi. Opozicija pa zahteva prav to.LMŠ, SD, Levica in SAB so znova tudi napovedale interpelacijo zoper, omenjali so celo možnost konstruktivne nezaupnice vladi, kar pomeni, da bi morali z večino glasov vseh poslancev, ki pa jih trenutno nimajo, izvoliti še tretjega predsednika vlade v tem mandatu. Ob aktualnih razmerjih gre zato za težko izvedljiv manever.»Čaka nas oster konflikt, ki bo trajal do volitev,« ocenjuje profesor politologije in nekdanji politikBodo te predčasne? »Težko,« odgovarja sogovornik. Vlado Janez Janša namreč že ima, »piškavo« sicer, a po morebitnih predčasnih volitvah bi lahko bila njegova zmaga spet Pirova in nove vlade ne bi mogel sestaviti. »Če tako ocenjuje tudi sam, volitev torej še ne bo,« razmišlja sogovornik.Koalicijskim SMC, NSi in Desusu javnomnenjska podpora miruje oziroma celo upada, tako tudi te tri razlogov za predčasne volitve nimajo, še posebej ne na osnovi razkritij o nakupih zaščitne in medicinske opreme, ki bi vsem še zmanjšale možnosti za vnovičen preboj v državni zbor. »Verjetno bomo priča interpelaciji, ki so pri nas bolj kot orodje opozicije orodje koalicije za strnjevanje vrst,« komentira profesor politologijein nadaljuje, da bo nato sledila že napovedana preiskovalna komisija, kjer bo imela večino koalicija, a od nje tako kot od večine prejšnjih ne bo velikega učinka. »Zdi se mi, da bomo na žalost spet obtičali pri tem, da sem jaz rekel to in ti to. Kaj pa je res, pa kdo ve,« še pravi Haček in dodaja, da bi po takšnem razkritju pričakoval, da se oglasi tudi predsednik vlade.Premier Janša je sporočil le, da je po koalicijskem vrhu vlada sklenila, da bo od vseh vpletenih institucij zahtevala pojasnila do 28. aprila, gradivo pa naj bi nato v začetku maja obravnavali tudi v državnem zboru. Naši sogovorniki znotraj koalicije so bili s komentarji sicer zadržani, tudi prvaka NSiin Desusapoudarjata le, da pričakujeta, da bodo pristojne, neodvisne institucije čim prej raziskale dogajanje. Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme je včeraj sicer prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je uvedel predkazenski postopek. Preiskavo vodijo prednostno.So pa v delu koalicije zaskrbljeni ne le zaradi prvaka SMC Počivalška, enega od ključnih stebrov te vlade, ampak tudi njegove stranke in poslanske skupine – včeraj so svojega prvaka sicer jasno podprli, vodja Janja Sluga pa je ocenila, da gre za komplot vsaj dveh akterjev –, saj je ta v nekaterih potezah že izkazala nestrinjanje s koalicijo pod vodstvom SDS. Nenazadnje tudi včeraj na nadaljevanju skupne seje odbora za kulturo in zunanje zadeve so poslanci SMC skupaj z opozicijo izglasovali sklep, da naj se sporen zapis Svetu Evrope o medijski krajini umakne. »Za nas ni sprejemljivo, da se osebni pogledi na slovenske medije poskušajo prekvalificirati v vladne,« so poudarili. Tudi ob predlagani menjavi dveh nadzornikov RTV Slovenija, ki jih imenuje državni zbor, je SMC v nasprotovanju s preostalimi koalicijskimi poslanci podprla opozicijo, ki je zahtevala, da se o tem izjasni še zakonodajno-pravna služba, saj gre po njihovem mnenju za nezakonit predlog. Na vprašanje, ali še uživa podporo poslanske skupine in stranke SMC, pa je Počivalšek dejal: »Bomo še videli, mislim pa, da ja.«