Čakajo nas kolone in še en vroč dan s plohami

Ob zadnjem šolskem dnevu in začetku poletnih počitnic Agencija za varnost prometa opozarja na povečan promet in poziva k doslednemu upoštevanju prometnih pravil. Ker se obeta vroč prazničen konec tedna, danes tudi s plohami in nevihtami, poziva k previdnosti in defenzivni vožnji. Ljudem tudi priporoča, da pred odhodom od doma pot dobro načrtujejo.

Kot so sporočili z agencije, bo ob koncu tedna močno povečana gostota prometa tudi zaradi del na cesti in večjega tranzita. Voznike opozarjajo, da v primeru zastojev vselej ustvarijo reševalni pas. Obenem poudarjajo, da visoke temperature, zastoji in spremembe voznih razmer zaradi neviht ali toče vplivajo na vozne sposobnosti, vse to pa od udeležencev v prometu zahteva večjo previdnost.

Posameznike opozarjajo, naj bodo še posebej pozorni na najbolj ranljive udeležence na cesti, med katere spadajo pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev, mopedisti in motoristi. Treba je poskrbeti tudi na najmlajše, da bodo v prometu varni. Vedno jih je treba pravilno namestiti v otroške zadrževalne sisteme, hkrati pa poskrbeti za dosledno pripenjanje.

Ta konec tedna nas spet čaka povečan promet na obvoznicah in avtocestah. FOTO: Jure Eržen/Delo

Še posebej poudarjajo, da se v parkiranem in zaprtem vozilu nikdar ne pušča nikogar, saj lahko hitro pride do toplotnega udara, za kar so še bolj dovzetni otroci, starejši in kronični bolniki. Pri zunanji temperaturi 32 stopinj Celzija je v vozilu po 20 minutah že 49 stopinj Celzija, opozarjajo.

Na kolesu, skiroju, e-skiroju ali rolkah pa naj otroci svojo glavo vedno opremijo z zaščitno čelado, ki jo agencija priporoča tudi po 18. letu.

Na agenciji tudi priporočajo, da ljudje pred odhodom od doma pot dobro organizirajo in načrtujejo. Ob tem naj preverijo delovanje vozila, za kar lahko posameznik poskrbi s preventivnim pregledom v servisni delavnici. Priporočajo tudi, da pred odhodom preverijo stanje na cestah in veljavnost dokumentov.

Za varnost voznika in potnikov je nujno, da so med vožnjo vsi pravilno pripeti z varnostnim pasom. Ustrezno pa morajo biti pospravljeni tudi predmeti. Prtljaga mora biti v vozilu pravilno zložena in varno pritrjena, da ob morebitnem trku ne poleti z mesta. Zagotoviti je treba tudi dobro preglednost skozi vsa okna in ogledala. Posameznik mora poskrbeti tudi za zadostno količino vode za vse potnike v vozilu.

Na agenciji udeležence v prometu opozarjajo, naj bodo med vožnjo strpni in da prilagodijo hitrost vožnje razmeram na cesti. Ravnati je treba defenzivno in vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo. Poudarjajo, da je vožnja pod vplivom alkohola prepovedana, med vožnjo se prav tako ne uporablja mobilni telefon. Med daljšo vožnjo naj vozniki poskrbijo tudi za redne postanke, približno na vsaki dve uri. Če je na potovanju več oseb z veljavnim vozniškim dovoljenjem, naj si ti vožnjo razdelijo, priporočajo.

Če se med vožnjo pojavijo znaki utrujenosti in zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, občutek potrebe počitka ali izgube pozornosti, se je treba čim prej na varnem mestu ustaviti ter poskrbeti za ustrezno psihofizično stanje.

Vroče bo

Arso z oranžnim vremenskim opozorilom napoveduje visoke temperature predvsem na jugovzhodu države, kjer bodo dosegle 34 stopinj Celzija. Temperature bodo sicer visoke tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji. Proti večeru bo po celotni državi možnost nastanka krajevnih neviht z močnim vetrom in udari strel, so dodali.

Počitnice so tu! Šolarji bodo danes še zadnjič v tem šolskem letu sedli v šolske klopi, prejeli bodo tudi zaključna spričevala. Nato bodo za približno dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. V šolo pa se bodo znova vrnili 1. septembra.

Zjutraj bo sprva še precej jasno, popoldne se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo večinoma suho. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne severni veter, na Primorskem pa zvečer šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija.

Za jugovzhod države je Arso izdal opozorilo pred višjimi temperaturami, prebivalce zato poziva, naj se zadržujejo v senci, odsvetuje tudi večje fizične napore. Svetuje uživanje lažje hrane in pitje zadostnih količin tekočine. Bivalne prostore naj ljudje zračijo ponoči in zjutraj, na soncu parkirana vozila pa pred začetkom vožnje dobro prezračite, so še zapisali na spletni strani.

Tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji zaradi visokih temperatur svetujejo zadrževanje v senci in odsvetujejo fizične napore na prostem. Vročina bo v soboto popustila.

Po celotni državi so danes možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, so napovedali na Arsu. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na bližajoče se nevihtne oblake in naj se med nevihto nikar ne zadržujejo na izpostavljenih mestih. Počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo, so opozorili.