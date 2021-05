Čakajoč poletje

10.05 Koliko je novih okužb?

10.00 V Evropi sproščanje potovanj v upanju na dobro turistično sezono

Po podatkih spletne strani Sledilnik so včeraj testirali 2471 oseb s testom PCR, našteli so 292 okuženih. Vlada je naknadno sporočila, da se v bolnišnicah zdravi 408 oseb s covidom, umrle so tri osebe.Podoba Evrope je vse bolj polna vznemirjenja ob prihodu poletnih mesecev. Države ena za drugo napovedujejo odpravljanje večmesečnih strogih omejitev, namenjenih zajezitvi pandemije covida-19, vključno z omejitvami potovanj. Pri tem jim gredo na roko ugodni epidemiološki trendi ter vse hitrejša kampanja cepljenja, ki obetata dobro turistično sezono. Skupno evropsko digitalno zeleno potrdilo, nekakšen covidni potni list, se je že trdno uveljavilo kot ključno orodje, ki bo Evropejcem olajšalo letošnje dopustovanje. V vseh državah članicah naj bi ga po načrtih začeli uporabljati nekje do konca junija, a za nekatere države to ni dovolj hitro in so se odločile že prej uvesti svoja potrdila.Hrvaška sledi zemljevidu oziroma t. i. semaforju ECDC in potnikom z zelenih območij dovoljuje vstop v državo brez posebnih omejitev. Vsi ostali, starejši od sedem let, morajo ob prihodu predložiti negativen PCR ali hitri test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Če oseba testa ne opravi pred vstopom v državo, ga je dolžna nemudoma po prihodu na lastne stroške, na negativen rezultat pa mora počakati v samoizolaciji. V nasprotnem primeru je obvezna desetdnevna karantena. Ponovno testiranje v primeru daljšega bivanja na Hrvaškem ni več potrebno.Testa ne potrebujejo tisti potniki iz unije, ki dokažejo, da so bili pred več kot 14 dnevi v celoti cepljeni proti covidu-19 - to na Hrvaškem za vsa cepiva, razen za cepivo Johnson & Johnson, pomeni dva odmerka. Ne potrebujejo ga tudi potniki, ki so covid-19 preboleli in so bili pred ne več kot šestimi meseci cepljeni s prvim odmerkom cepiva.V Italiji, ki se nadeja dobre turistične sezone, od danes veljajo manj stroge omejitve glede prihoda potnikov iz držav članic EU ter Velike Britanije in Izraela. Za tiste, ki ob prihodu predložijo negativen PCR ali hitri test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur, ali potrdilo o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19, namreč odslej ni več obvezna karantena. Obenem so v zahodni sosedi uvedli svoj t. i. zeleni cepilni potni list, ki omogoča prosto potovanje po državi.Ob vstopu v Avstrijo je treba predložiti veljaven negativen rezultat hitrega ali PCR testa na novi koronavirus - prvi ne sme biti starejši od 48, drugi pa od 72 ur -, po vstopu pa je obvezna desetdnevna karantena, ki jo je mogoče s ponovnim testiranjem po petih dneh predčasno zaključiti. To sredo naj bi sicer v severni sosedi olajšali prehajanje meja.Francija - po številu prihodov največja turistična destinacija na svetu - je spričo pandemije prepovedala prihode iz vseh držav zunaj EU, izjem je le peščica. Ob prihodu v Francijo iz unije je treba predložiti negativen izid PCR testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur, sledi še ponovno PCR testiranje ob samem prihodu. Kakšnih dodatnih ugodnosti za že cepljene proti covidu-19 zaenkrat ni.Grčija je še ena v vrsti turističnih držav, ki v pričakovanju gostov previdno blaži omejitve, sprejete za zajezitev covida-19. Ta petek so uradno začeli turistično sezono in obenem sprostili potovanja po državi, tako za domačine kot tudi za tuje turiste. Ob prihodu v Grčijo je za potnike iz članic EU in Velike Britanije treba predložiti ali negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur, ali pa potrdilo o celovitem cepljenju, zaključenem pred najmanj 14 dnevi. Karantena nato ni več potrebna.Ta otoška državica se za tuje turiste odpira s 1. junijem. Pohvali se lahko z zelo dobro epidemiološko sliko in dejstvom, da je z vsaj prvim odmerkom cepila že več kot polovico prebivalcev. Od 10. maja so tam znova odprte restavracije, junija jim bodo med drugim sledili bari. Trenutno je treba ob prihodu na Malto predložiti negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur.