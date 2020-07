Čakalna doba na Gruškovju do dve uri

Na mejnih prehodih s Hrvaško so na današnje sobotno jutro kljub temu, da država ni več na slovenskem seznamu epidemiološko varnih držav, že daljše kolone za izstop iz Slovenije. Več kot štirikilometrska je kolona na mejnem prehodu Gruškovje, kjer po podatkih prometnoinformacijskega centra vozila za izstop čakajo eno do dve uri.Do eno uro je čakalna doba na prehodih Jelšane in Zgornji Leskovec, do pol ure pa vozniki za izstop iz države čakajo na Petrini, Starodu in Dragonji.Kolone vozil stojijo tudi pred slovensko-avstrijskimi mejnimi prehodi na avstrijski strani. Pred Karavankami je kolona vozil, namenjenih v Slovenijo, dolga štiri kilometre, pred mejnim prehodom Šentilj pa približno tri kilometre, še poroča prometno-informacijski center.Hrvaški avtoklub pa medtem poroča o povečanem prometu proti turističnim središčem vzdolž obale. Večja gostota prometa je tako tudi na avtocesti od cestninske postaje Lučko pri Zagrebu proti Karlovacu. Promet je na nekaterih cestah, tudi ponekod na jadranski magistrali, otežen zaradi močnega vetra. Hrvaška skupaj s Francijo in Češko od danes ni več na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav , kar sicer večjih omejitev za slovenske državljane ne pomeni, otežuje pa prihod v Slovenijo državljanom iz omenjenih držav. Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško, se lahko vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so tam res bili. Ima pa policija na meji pravico presoditi, ali so predložena potrdila verodostojna ali pa skuša nekdo izigrati pravila, ter mu v tem primeru odrediti karanteno. Karantenske odločbe bodo po novem oblasti izdajale že na meji.Število mejnih prehodov, na katerih lahko slovenski državljani prestopajo slovensko-hrvaško mejo, se ne zmanjšuje. So pa za tiste, ki pričakujejo, da bodo prejeli karantensko odločbo, določili pet mejnih prehodov, štiri na meji s Hrvaško (Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane) in enega na meji z Madžarsko (Pince), kjer lahko vstopijo v Slovenijo.