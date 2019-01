Čakalna doba za vstop v Slovenijo na Obrežju kar štiri ure

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je promet še naprej močno zgoščen. Na Obrežju in v Slovenski vasi je čakalna doba za vstop osebnih vozil v Slovenijo štiri ure, na Gruškovju pa eno uro. Stanje se umirja na Rigoncah in v Starodu, kjer vozniki čakajo 30 oz. 45 minut. Na Obrežju je treba 45 minut še naprej čakati tudi za izstop iz države.



Z obeh glavnih mejnih prehodov z Avstrijo, Karavank in Šentilja, trenutno o zastojih ne poročajo.



Gostejši promet je bil pričakovan, saj se iz Hrvaške in drugih republik nekdanje Jugoslavije v Avstrijo, Nemčijo in druge države ob koncu praznikov vračajo zdomci.



Istočasno pa so številni prebivalci južne slovenske sosede prav danes odšli na smučarski oddih, zato o zastojih pišejo tudi hrvaški mediji. Prvi teden po božično-novoletnih praznikih je namreč zaradi ugodnejših cen tradicionalno najbolj priljubljen za smučanje.



Reški Novi list piše, da je število Hrvatov, ki odidejo na smučarski dopust po krepki rasti v zadnjih letih preseglo 200.000, zelo velik del teh pa se na smučišča v Alpah odpravi istočasno.



Tiste, ki potujejo na severno stran Alp, čakajo tam še zelo poslabšane vozne razmere z močnim sneženjem.