Čakalne dobe za izstop iz države ponekod tudi več kot dve uri

Na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna se promet gosti na nekaterih cestnih odsekih in na mejnih prehodih. Gneča je na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer so čakalne dobe za izstop iz države tudi več kot dve uri. Zastoji so pred predorom Karavanke.

Po podatkih prometno informacijskega centra so na večini mejnih prehodov s Hrvaško čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije. Najdaljše so na mejnem prehodu Gruškovje, Starod, Sečovlje, Jelšane, Dragonja, Sočerga in Vinica, kjer potniki za izstop iz države čakajo od ene do dveh ur. Na koncu podravske avtoceste je pred Gruškovjem kolona vozil dolga dva kilometra.

Na Obrežju, Gruškovju, Starodu, Sečovljah, Dragonji in na Jelšanah so čakalne dobe tudi v obratni smeri. Najdlje se čaka na Gruškovju, in sicer več kot dve uri.

Zastoji so pred predorom Karavanke. Kolona vozil pred predorom proti Avstriji je trenutno dolga sedem kilometrov, v smeri proti Sloveniji pa pet kilometrov. Predor občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti sta zaprta uvoz Hrušica in uvoz Lipce proti Avstriji.

Zastoji so na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezam, občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj je tudi iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Primorski. Na primorski avtocesti pa je gost promet z zastoji tudi v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico.

Gost promet z zastoji se pojavlja tudi na cesti od Bertokov proti mejnemu prehodu Sečovlje na posameznih odsekih, pa tudi na Gorenjskem, pri Bledu v obe smeri.