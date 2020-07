Čakanje na mejnih prehodih s Hrvaško, v Avstriji večkilometrske kolone

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško je danes povečan promet, osebna vozila morajo najdlje, do dveh ur, trenutno čakati na prehodih Dragonja, Dobovec in Gruškovje. Gneča je tudi v Avstriji za vstop v Slovenijo - večkilometrske kolone so pred Karavankami in Šentiljem.



Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, čakajo osebna vozila za izstop iz Slovenije na prehodu Dobovec dve uri, na prehodih Dragonja in Gruškovje pa od ene do dveh ur. Pred mejnim prehodom Gruškovje je proti Hrvaški zastoj dolg od dva do tri kilometre.









Čakalna doba je podaljšana tudi na prehodih Sečovlje in Jelšane, kjer morajo osebna vozila za izstop čakati po eno uro, na Jelšanah čakajo tudi za vstop v državo, in sicer do 30 minut. Čakalne dobe so še na prehodih Starod, Metlika, Rogatec, Zgornji Leskovec in Zavrč.



Zastoji so v Avstriji pred nekaterimi mejnimi prehodi s Slovenijo. Tako je pred predorom Karavanke na avstrijski strani kolona dolga 15 kilometrov, predor občasno zapirajo. Zastoj je tudi pred predorom Ljubelj, ki ga prav tako občasno zapirajo. Vozila stojijo tudi na avstrijski strani prehoda Šentilj, tam je kolona trenutno dolga osem kilometrov.









Dars je opozoril, da je zaradi začetka počitnic v delu Nemčije ta konec tedna in vse do četrtka pričakovati povečan promet na mejnih prehodih s Hrvaško, na cestah od Avstrije proti Hrvaški ter iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno. Na mejnih prehodih tudi še naprej poteka nadzor prometa in potnikov.