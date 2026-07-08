Cariniki, redarji in inšpektorji proti turizmu na črno

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    8. 7. 2026 | 05:00
    0:24
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    Konec minulega tedna je hrvaški Sabor z večino izglasoval predlog zakona o gostinski dejavnosti, ki je prestal prvo izmed dveh predvidenih branj v hrvaškem parlamentu. Zakon je prilagojen evropskim uredbam, osnovni namen je zmanjševanje nelegalnega najema.

    Po novem bo vsaki bivanjski enoti, ki se oddaja v najem prek digitalnih platform, dodeljena registrska številka, ki jo bodo lahko sledile pristojne hrvaške službe. Zaradi zaznanih zlorab odredbe, ki je doslej regulirala bivanje sorodnikov in prijateljev v turističnih enotah, so predpisali nove kriterije, po katerih se bo namestitev oseb obravnavala kot neregistrirano ponujanje gostinskih dejavnosti.

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