Čas, da podremo prvi jez na Soči?

»Pridružilo se nam je res veliko ljudi z vsega sveta, od daljne Avstralije, Nepala, Peruja do Kanade. Tujcev je bilo skoraj vedno več kot Slovencev. Pogosto je prav to tisto, kar odpre oči o izjemnosti lokalne reke tudi domačinom.«

Rok Rozman aktivnosti pri nas usmerja na Savo in Sočo.

Foto Katja Jemec



Najboljši projekti

Soča na Bovškem, kjer je bil nekoč predviden jez. Foto Katja Pokorn

Sledili bomo preprostemu poslanstvu – neposredni pomoči domačinom, ki se borijo za svoje reke, a jih nihče ne posluša, razkrinkanju umazanih poslov v ozadju gradnje jezov ter prepletanju kreativnih akcij z argumenti, ki jih pridobi stroka, napoveduje Rok Rozman po nedavni akciji v sklopu Balkan Rivers Tour na Soči.Biolog in vodja gibanja proti gradnji jezov na Balkanu je v pogovoru za Delo povzel dogajanje na reki Soči, ki se je končalo s flotiljo kajakašev iz 23 držav od Peruja do Nepala. »Še vedno bomo, kolikor bo mogoče, prisotni v Sloveniji, saj je naša z zelenim turizmom ponašajoča se država ena najslabših na področju naravovarstva v EU. Naše aktivnosti bomo usmerili na Savo in Sočo,« je napovedal.Glede Soče bo gibanje vztrajalo pri treh namerah. Prva je zahteva po opustitvi vseh načrtov za nove hidroelektrarne objekte na Soči s pritoki gorvodno od Tolmina. To pravzaprav že določa zakon o Soči, a so ga pred leti z napovedano spremembo energetske zakonodaje poskušali izbrisati – neuspešno. Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) imajo namreč še vedno načrt za zajezitev reke Učje.Skupaj z drugimi deležniki bodo iskali rešitve o preobremenitvi reke Soče z rečnim turizmom. Najudarnejša je zahteva za začetek dialoga za umik jezu Podselo, najviše ležečega jezu na Soči. »Prav ta zahteva je prelomna, saj se naravovarstveniki po dolgem času, če ne prvič, premikamo iz defenzivne v ofenzivno pozicijo. V Sloveniji moramo stopiti v korak s časom. V Severni Ameriki, na Japonskem, v Veliki Britaniji in pred kratkim tudi v Španiji in Estoniji drugega za drugim podirajo jezove vseh velikosti – od mikro HE z meter visokimi jezovi do glomaznih HE s 60 in več metri visokimi pregradami.«Rozman je prepričan, da so reke več vredne prosto tekoče kot zajezene: »Ne le v romantičnem pomenu, ampak tudi v valuti, ki jo razumejo tudi ljudje, ki nikdar niso muharili, veslali ali plavali v kristalno čisti reki – denarju. In prav zaradi vsega naštetega me za pestro prihodnost ne skrbi.«V sklopu tedenskega druženja BRT so pripravili kamp Študentje za reke, ki je nastal na novi platformi River Intellectuals (Rečni intelektualci). Prek nje zbirajo strokovnjake z vsega sveta, jih povezujejo z raziskavami in akcij željnimi študenti, da bi lahko vplivali na proces odločanja o umeščanju jezov v prostor v širši regiji.Students for Rivers Camp je zbral 28 študentov in 28 predavateljev iz 20 držav iz ekologije, sociologije, gospodarstva, geografije, biologije, inženirstva in energetike. Na skupnem dogodku, na katerem je vsak udeleženec lahko glasoval za svoj najljubši projekt, so izbrali najboljše tri in jim podelili denarne nagrade, ki bodo omogočile zagon zamisli.»Porodilo se je še veliko idej, kako biti boj za reke na pravnem področju in kako neposredno pomagati malim lokalnim nevladnim organizacijam pri pridobivanju podatkov, ki jih potrebujejo za tožbe proti vladam in vlagateljem. S tem jim bomo pomagali v nadaljnjem boju proti korupciji in mastnim zaslužkom, ki so še vedno glavni vzrok za gradnjo novih jezov. Uspeha torej ne moremo meriti že danes, bo pa opazen čez leto ali dve, ko bodo znani prvi rezultati raziskav, nove aplikacije, morda tudi kak nov film, predvsem pa še tesneje povezana skupnost, ki je odločno rekla 'ne' novim projektom HE v dolini Soče,« je sklenil Rozman.Zadnji del četrte akcije BRT bo med 24. in 29. septembrom v Bolgariji.