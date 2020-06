Čas epidemije je še bolj izpostavil neurejenost zdravstvenega sistema

Da v obstoječem zdravstvenem sistemu ni bistven pacient, je spoznala zdravnica Sabina Senčar, ko se je med epidemijo covida-19 spopadala z birokratskim aparatom, ki ji je onemogočil, da bi lahko pomagala kolegom. Kot zasebnica namreč ni imela pravice do profesionalne kartice, s katero bi med delom v javni zdravstveni mreži lahko predpisovala recepte in pisala napotnice. Pacient, ki bi ga obravnavala, bi si namreč moral v primeru, ko bi ga pregledala kot zasebnica, sam plačati zdravilo, jasno ni bilo niti, kdo bi v teh primerih kril stroške laboratorijskih in drugih preiskav.»Na pozive kolegov, da potrebujejo pomoč, bodisi zato, ker ...