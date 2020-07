Čas od simptomov do diagnoze raka je predolg

Pri nas dostopna vsa pomembna zdravila

Prvi pogoj za vsako novo zdravljenje, ne samo onkološko, so dobri strokovnjaki in izkušen kader, ki zna vpeljati zdravljenje v prakso, je poudarila prof. dr. Tanja Čufer s katedre za onkologijo na ljubljanski medicinski fakulteti.

Letos mineva 70 let od vzpostavitve slovenskega registra raka.

Preventivni programi Zora, Dora in Svit rešujejo življenja.

Čas od registracije novega zdravila prek agencije Ema do dostopa v Sloveniji je predolg.



Nov petletni program za obvladovanje raka

Ob bližajočem se predsedovanju Slovenije svetu EU bomo tudi tokrat postavili raka v središče prednostnih nalog, saj lahko Slovenija na tem področju Evropi ponudi primere dobre prakse, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant.



Zora, Dora, Svit

400

dni preteče od registracije novega zdravila pri evropski agenciji do njegove dostopnosti v Sloveniji



Treba je izboljšati zgodnjo diagnostiko

18

milijonov ljudi na svetu vsako leto zboli za rakom

9,5

milijona jih vsako leto umre



Potrebni so dobri strokovnjaki in izkušen kader

Ljubljana – V Sloveniji se število onkoloških bolnikov vsako leto poveča za dva odstotka. Za rakom vsako leto zboli 15.000 ljudi, 6000 jih umre. Rak je od leta 2009 vodilni vzrok smrti pri moških in na drugem mestu pri ženskah, takoj za boleznimi srca in ožilja . O tem, kaj namerava storiti ministrstvo za zdravje z nacionalnim načrtom za boj proti raku in kakšna je dostopnost onkoloških zdravil ter drugih načinov zdravljenja, so se pogovarjali strokovnjaki v spletnem pogovoru kluba STA.Za rakom po svetu vsako leto zboli 18 milijonov ljudi, umre jih 9,5 milijona, kar je stokrat več kot zaradi covida-19. Slovenija se v Evropi uvršča na 31. mesto po incidenci, na deveto po obolevnosti za rakom in na sedmo po umrljivosti. Letos mineva 70 let od vzpostavitve registra raka. Prof. dr. Tanja Čufer s katedre za onkologijo na ljubljanski medicinski fakulteti je povedala, da je Slovenija po dostopnosti novih zdravil in po preživetju bolnikov z rakom na sredini med zahodno- in severnoevropskimi državami ter med vzhodno- in srednjeevropskimi.je dejala, da so v Sloveniji vsa zdravila prej ali slej dosegljiva, tako rekoč vsa pomembna so se tudi uvrstila na listo. Slaba novica pa je, da od registracije zdravila prek evropske medicinske agencije Ema do njegove dostopnosti v Sloveniji mine preveč časa, je opozorila onkologinja: »Po naših podatkih to traja 400 dni, kar je preveč. V nekaterih državah traja dlje, v drugih manj časa, tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah traja enako dolgo kot pri nas. Smo nekje v sredini, ta čas pa bi bilo mogoče še skrajšati. Zelo pa se bomo morali potruditi, da bomo raven, ki smo jo dosegli, tudi ohranili.«z oddelka za zdravila ZZZS je opozoril, da zavarovalnica nima vpliva na čas od registracije zdravila na Emi do prejema vloge za razvrstitev novega zdravila, ampak je to odvisno od proizvajalca zdravila. Ko dobijo vlogo, pa se morajo na ZZZS v zakonskem roku 90 dni odločiti o razvrstitvi zdravila na listo. V praksi se ta čas velikokrat podaljša, ker se z izvajalci pogajajo za znižanje cene, in včasih traja dlje, da od farmacevtskih podjetij, še posebno multinacionalk, dobijo odgovor.Zdravnica, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je poudarila, da se je starostno standardizirana incidenčna stopnja ustalila, kar zlasti velja za moške. Izboljšuje se tudi petletno relativno preživetje, ki dosega že 60 odstotkov. Medikamentozne terapije, operativna radioterapija ter sistemska terapija so dobro dostopne slovenskim bolnikom, še vedno pa je prostor za izboljšave.Slovenija ima od leta 2010 državni program za obvladovanje raka, trenutno še velja zadnji za obdobje 2017–2021, ki prvi načrt nadgrajuje. Letos pa bodo začeli pripravljati nov petletni program. Z njim želijo upočasniti povečevanje incidence raka, povečati preživetje bolnikov ter izboljšati njihovo kakovost življenja, predvsem s celostno rehabilitacijo, fizično in psihosocialno, ki ji je bilo v preteklosti namenjene premalo pozornosti. Bolnikom, ki imajo napredovalo bolezen, pa želijo omogočiti ustrezno paliativno oskrbo. Predvsem pa se v nacionalnem programu želijo osredotočiti na preventivo, ki je zelo pomembna in veliko cenejša od zdravljenja. Osredotočajo se na zgodnje odkrivanje raka, tudi s tremi presejalnimi programi, Zoro, Doro in Svitom, ki so izjemno dobri tudi na evropski ravni.Podatki iz registra raka kažejo, da dovolj zgodnje odkritje izboljša preživetje. Ljude, ki se udeležijo presejalnih programov, imajo kar štiri- do petkrat manjša možnost, da umrejo v petih letih po prejetju vabila. Zato poziva, da se skrb zase začne pri preventivnih programih, ki rešujejo življenja.Ugotavlja pa, da bi morali izboljšati celostno organizacijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, od vstopne točke, ki je družinski a zdravnik, do zdravljenja na terciarni ravni. Ob tem je poudarila, da imamo v zdravstvu precejšnje težave s kadrovsko zasedbo ter novejšo opremo za diagnostiko in zdravljenje.Med cilji sta tudi usklajevanje informacijske tehnologije onkoloških zdravstvenih centrov vseh ravni in povezava z e-zdravjem. Želijo zagotoviti tudi stabilno upravljanje registra raka ter strokovne organe za pripravo smernic, v povezavi s kazalci kakovosti ter celovitem informiranju in ozaveščanju javnosti.Ob bližajočem se predsedovanju Slovenije svetu EU pa bodo tudi tokrat postavili raka v središče prednostnih nalog, saj lahko Slovenija na tem področju Evropi ponudi primere dobrih praks. Ugotavlja, da pri preventivi ni zanemarljivo upoštevanje 12 priporočil evropskega kodeksa proti raku, saj s tem lahko preprečimo 40 odstotkov smrti zaradi raka.Prof. dr. Tanja Čufer je opozorila, da je primarna preventiva sicer pomembna, vendar raka s tem ne bi izkoreninili. Če bi nehali kaditi, bi bilo za polovico pljučnega raka manj. Če bi ženske rojevale hitro in veliko dojile ter ne imele nadomestnega hormonskega zdravljenja, bi bilo raka dojke manj. Če se ne bi obsesivno sončili, bi bilo manj malignega melanoma. Vse to je primarna preventiva. Presejalni programi, ki so namenjeni iskanju zgodnjih rakov, pa so sekundarna preventiva.Upa pa, da se bo izboljšala zgodnja diagnostika v Sloveniji, ko se že pojavijo težave zaradi raka, čas od simptomov do diagnoze je namreč predolg. Bolje ko je diagnosticiran, bolje ga lahko zdravijo. Izboljšanje preživetja je zelo odvisno od zgodnje diagnostike, v kar polovici pa tudi od zdravljenja. Vsaka družba mora zelo paziti, da omogoča dostop do zdravljenja. Če hočemo raka obvladovati, moramo vse to uravnotežiti, je opozorila onkologinja.Opozorila je, da ima večina zahodnoevropskih držav, ki dobro obvladujejo raka, dostop do novih načinov zdravljenja in novih zdravil tudi v okviru raziskav, saj zavarovalnica nikjer ne more zagotoviti vseh novih zdravil. Prvi pogoj za vsako novo zdravljenje, ne samo onkološko, pa so dobri strokovnjaki in izkušen kader, ki ga zna vpeljati v prakso. Pri tem so pomembne klinične raziskave, ki usposobijo tudi kader. Slovenija ima ta trenutek dobro onkologijo in se nova znanja lahko zelo hitro prenesejo v prakso. Ob nacionalnem programu pa je čas za vnovične pogovore o tem, med drugim tudi o kliničnih registrih, iz katerih je razviden izhod in od katerih je na primer odvisno, ali bo zavarovalnica plačala imunoterapijo., poslanka in članica odbora DZ za zdravstvo, ki je tudi sama zbolela za rakom, pravi, da ti ta diagnoza da misliti, kaj je v življenju pomembno in kaj ne: »Naš onkološki sistem je dobro postavljen, z izvrstnimi zdravniki in drugim osebjem.« Bila je pobudnica ustanovitve pododbora v okviru odbora za zdravstvo za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji. Predvsem se ji zdi pomembna preventiva. Onkologija pa potrebuje razvoj, pri čemer je v ospredju izboljšanje kakovosti življenja bolnika, da se lahko vrne v normalne tirnice.