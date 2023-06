Časi brez tehnologije v razredu so mimo

V nadaljevanju preberite:

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do izobraževanja odraslih, se bodo lahko v prihodnjih treh letih izobraževali za digitalno dobo. Cilj projekta, ki je financiran iz načrta za okrevanje in odpornost, je usposobiti najmanj 20.000 učiteljev, da bodo znali na pravi način in v pravih odmerkih vpeljevati tehnologijo v učno-vzgojni proces.