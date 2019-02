Časopis so napisali, odgovora Odprtemu Celju niso znali

Čeprav so mandati župana in mestnih svetnikov v Celju potrjeni, jih sodišče še vedno lahko razveljavi. Člani Odprtega Celja se bodo po prejemu nove zavrnitve pritožb spet lahko obrnili na upravno sodišče. Bistvo očitkov je zloraba občinskih sredstev za izdajo Mestnega časopisa na prvi dan volilne kampanje.

Rok, ki ga je mestnemu svetu za odgovor določilo sodišče, bo potekel 14. februarja.

Celje – Zapletov po celjskih lokalnih volitvah leta 2018 nikakor ni konec. Včeraj so mestni svetniki na predlog župana Bojana Šrota na dopisni seji sklenili, da za uradno osebo Mestnega sveta Mestne občine (MO) Celje za vodenje postopka o pritožbah članov Odprtega Celja imenujejo svojega člana iz vrst SD, sicer pravnika in odvetnika Damirja Ivančića.Celjski mestni svet se je v novi sestavi konstituiral 4. decembra in takrat obravnaval tudi pritožbe Sandija Sendelbaha, Marjana Žvara in Aleša Ilca, ki so vsi člani zdaj že društva Odprto Celje. To je poskušalo kandidirati na novembrskih volitvah. Sendelbahu je uspelo kandidirati za župana in je dosegel drugi volilni izid, listo Odprtega Celja pa je Občinska volilna komisija (OVK) Celje pod vodstvom Matevža Žuglja zavrnila.Sendelbah in Žvar sta se pritožila na poročili OVK Celje o izidih volitev za župana Mestne občine Celje in volitev za mestni svet, Ilc pa na poročilo o volitvah v mestni svet. Zahtevali so, da mestni svet volitve razveljavi in razpiše nove. Mestni svet je imenoval tričlansko mandatno komisijo pod vodstvom Janka Požežnika iz Šrotove stranke Celjska županova lista ter na predlog komisije pritožbe zavrnil.Poleg ugovorov, da je OVK Celje listo Odprto Celje obravnavala drugače, kot so liste državljanov obravnavale druge OVK po državi, je bilo bistvo pritožb usmerjenih proti Šrotovemu Mestnemu časopisu. Pritožniki so trdili, da volitve v Celju niso bile poštene, saj si je Šrot na prvi dan predvolilne kampanje z izdajo Mestnega časopisa o 15 letih dosežkov v Celju, kjer je župan od leta 1998, časopis pa so napisali v njegovem kabinetu, na račun proračunskih sredstev pridobil neupravičeno prednost na volitvah.Ko je mestni svet zavrnil njihove pritožbe, se je trojica pritožila na upravno sodišče. To je 8. januarja razsodilo, da ni dovolj, da je mestni svet Sendelbaha, Žvara in Ilca le obvestil, da so bile pritožbe zavrnjene. Tričlanski senat sodišča o vsebini pritožb tudi ni odločal, saj trditev zaradi bistvenih kršitev postopka, ki si jih je privoščil mestni svet, ni mogel preizkusiti. Sodišče je mestni svet poučilo, da mora imeti odgovor trem članom Odprtega Celja vse sestavine upravne odločbe – uvod, izrek in obrazložitev. To mora mestni svet storiti 30 dni po tem, ko bo prejel sodbo, so še odločili na celjskem oddelku upravnega sodišča.Čeprav se rok počasi izteka – na občini navajajo, da so sklepa sodišča prejeli 14. in 18. januarja –, tudi na včerajšnji dopisni seji mestni svetniki niso ponovno odločali o pritožbah. Ker zakon o splošnem upravnem postopku določa, da kadar je za odločanje v upravni zadevi pristojen kolegijski organ, vodi postopek do izdaje odločbe njegov član, ki ga določi organ.»Ta oseba mora imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Njena naloga je priprava pisnega poročila in predlogov upravnih aktov, o katerih bo odločal mestni svet MO Celje na drugi dopisni seji,« so na občini pojasnili svetnikom.Včeraj so dopisno izglasovali, da nalogo zaupajo Damirju Ivančiću, enemu od štirih svetnikov SD v 33-članskem mestnem svetu, ki ima strokovni izpit iz upravnega postopka. Postopek bo torej vodil svetnik svetniške skupine, ki je naklonjena županu Šrotu, saj je ta njenega svetnika in predsednika celjske SD Staneta Rozmana že imenoval za svojega pooblaščenca.Ko bodo Odprto Celje spet zavrnili, se bodo Sendelbah, Žvar in Ilc lahko ponovno pritožili na upravno sodišče in šele takrat bo upravno sodišče lahko razpravljalo tudi o Mestnem časopisu. Sandi Sendelbah, kandidat Odprtega Celja za župana MO Celje na lokalnih volitvah 2018, nam je včeraj na odločitev in napoved, da bo mestni svet o njegovi pritožbi spet odločal na že napovedani naslednji dopisni seji, le na kratko odpisal, da to ni način, da bi svetniki o tem sploh lahko kaj rekli.