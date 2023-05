Časovno okno za izvedbo reform je še odprto

V nadaljevanju preberite:

V politični teoriji in praksi še vedno velja, da sta za izvedbo reform ključni prvi dve leti mandata vlade. Kritično obdobje za pripravo na izvedbo ključnih in napovedanih reform v mandatu vlade Roberta Goloba še ni mimo, čeprav je bilo veliko dragocenega časa in zaleta izgubljenega v prvem letu vladanja.

»Zdravstvena reforma in plačna zgodba v javnem sektorju, ki predstavlja pomembno volilno bazo, sta ključni,« ocenjuje politični analitik in nekdanji politik Bogdan Biščak. Plebiscitarno podporo reformi zdravstva je izmerila tudi aprilska meritev, ki jo je za Delo izvedla Mediana. Njej po nujnosti sledita reforma o dolgotrajni oskrbi in pokojninska reforma. Po drugi strani pa javnost meni, da sta najmanj nujni reforma plačnega sistema v javnem sektorju in davčna reforma. Od (pre)številnih reform, ki jih je napovedala vlada, sta stanovanjska in šolska nekje na sredini.