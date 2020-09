FOTO:»Častijo izdajalce in zanikajo partizanski odpor«

Udeleženci so na prireditveni prostor v šotor prihajali z maskami. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Bratenje s kršiteljicami človekovih pravic

Slavnostni govornik na prireditvi je bil generalni sekretar ZZB za vrednote NOB Aljaž Verhovnik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Poklon zastavonoš pesmi o Francu Rozmanu Stanetu, komandantu slovenske partizanske vojske. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Priborjeno hlapčevsko podarjajo

Metlika – Ob povsem obnovljenem zavezniškem letu DC-3 dakota v Otoku se je danes zbrala množica ljudi in počastila spomin na tista slavna medvojna leta, ko je partizanska vojska reševala tudi življenja številnim zavezniškim vojakom. V tem belokranjskem kraju so se spomnili osvoboditve več kot sto zavezniških vojakov iz vojnega ujetništva Ožbalt pod Pohorjem pred 76-leti, ki so nato v spremstvu partizanov krenili na 250 kilometrov dolgo pot do Otoka, od koder so jih zavezniki z letali odpeljali v Bari v Italijo.O tej manj znani epopeji iz narodnoosvobodilnega boja (NOB) je napisal knjigo takratni avstralski udeleženec pohoda Ralph F. Churchles z naslovom Vranov let v svobodo. Slavnostni govornik je bil generalni sekretar zveze borcev Aljaž Verhovnik , ki je spoštljivo spregovoril o partizanskih borcih in kritično do vseh tistih, ki danes omalovažujejo pomen NOB.Belo krajino je imenoval zibelko partizanstva, saj so prav partizani v teh krajih pustili svojo dušo za domovino in se borili za nov pravičnejši družbeni red. Za kulturni program so poskrbeli Partizanski pevski zbor, ki je bil ustanovljen v Planini pri Črnomlju leta 1944 in učenke in učenci metliških osnovnih šol. Prireditve se je med drugimi udeležil tudi general majorin živa priča dogodkov v Ožboltus sinomSlovenija se je s partizanskim odporom postavila ob bok velesilam sveta in prav Vranov let v svobodo je šolski primer odličnega sodelovanja narodnoosvobodilnega gibanja z zavezniki, česar se žal bolj zavedajo v tujini, kakor v domovini. Tujina o tej epopeji snema filme, ki se prikazujejo po celi Evropi. Kaj pa Slovenija, se je vprašal Verhovnik.»Naša zunanja politika se brati z državami, ki so znane po kršenju človekovih pravic. Ameriški diplomaciji pa brez sramu pripovedujejo pravljice o lastnih travmah, namesto da bi ponosno prikazali zgodovinska dejstva o sodelovanju partizanov z zavezniki. Danes nam mednarodna politika niti približno ne priznava tako ključne vloge, kot jo je nekoč imela partizanska diplomacija. Dogaja se celo, da slovenska diplomacija zanika dosežke partizanstva in s tem ruši identiteto slovenskega naroda.To se je pred nedavnim že pokazalo s polomom v Bazovici in se bo bržkone pokazalo tudi ob stoletnici koroškega plebiscita. Prepričan sem, da bo slovenska diplomacija spet zatajila pomen NOB pri ohranjanju slovenstva na Koroškem,« je dejal Verhovnik. Po njegovem politika med ljudstvo načrtno vnaša nemire, sovraštvo, nezadovoljstvo, zlasti pa hujskaštvo enega proti drugemu, kot da se iz preteklosti ne bi ničesar naučili.»Državniki celo častijo kolaboracijo in zanikajo slovenski partizanski odpor. Kot da delujejo po reku, kar so pogumni predniki z uporom priborili, bodo nasledniki hlapčevsko podarili. Gre za vprašanje identitete slovenskega naroda. Ali morda želijo sporočiti, da smo Slovenci bili kolaboranti fašizma in nacizma? Oprostite, ampak meni to ni v ponos. Identiteta slovenskega naroda temelji na uporu zoper vse tiste, ki so si želeli podjarmiti naš narod in razkosati našo domovino,« je dejal Verhovnik, ki je prepričan, da je bil partizanski upor največja zgodovinska prelomnica za obstoj slovenskega naroda. Zbrane je nagovoril tudi metliški župan