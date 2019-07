Častitljivi postojnski maturanti

Postojna – Kot praznuje časopisna hiša Delo letos visoko obletnico, jo praznujemo tudi mi, nekdanji maturanti Gimnazije v Postojni. Ob tem častitljivem jubileju so se nekdanji dijaki in dijakinje zbrali v začetku junija.



Vlasta Žerjal Kranjec

Naš dolgoletni pobudnik in organizator sošolec Darko Eržen skrbi, da se srečujemo vsako leto. Na vabilo, ki ga je letos poslal sošolkam in sošolcem v Sloveniji in Italiji, se je od takratnih 52 maturantov srečanja udeležilo 24 oseb. Prišli smo z vseh koncev Slovenije, kjer smo se po končanem študiju zaposlili v različnih krajih. Simbolično smo se zbrali pred zgradbo takratne gimnazije na Trgu Miroslava Vilharja. Po skupinskem fotografiranju smo odšli v Postojnsko jamo, kjer smo pred šestdesetimi leti imeli maturantski ples in valeto. Ponovno je zadonela melodija Gaudeamus igitur.

Upanje, da je pred nami še veliko srečanj Po izčrpnem nagovoru našega sošolca Darka, ki je vseboval pregled tega dolgega obdobja, smo se žal med lepimi spomini spomnili tudi manj prijetnih. To so spomini na sošolce, ki jih ni več med nami, in pa na tiste, ki se srečanja niso mogli udeležiti zaradi zdravstvenih težav. Sledila je pogostitev z okusno pripravljeno hrano in pijačo v posebnem salonu jamske restavracije. Celo prijazno sonce je po dolgem, izredno hladnem in deževnem maju posijalo, nas ogrelo, napolnilo z dobro voljo in upanjem, da je pred nami še veliko uspešnih srečanj. Na isti dan so za nami praznovali tudi maturanti s 40. obletnice mature. Seveda z željo, da bodo tudi oni dosegli tako visok jubilej, kot smo ga mi.