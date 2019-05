Častni konzuli naj pripravijo projekte, država naj jih uresniči

Idrija

- Četrto srečanje Slovenskega konzularnega zbora je v sredo gostila Idrija na temo vlog častnih konzulov za vzpostavljanje gospodarskih odnosov, tokrat večinoma častnih konzulov držav, v katerih Slovenija nima svojih veleposlaništev. Slovenija mora širiti gospodarske dejavnosti na druge celine, je prepričan minister Miro Cerar.»Vsakdo od nas bi moral razmišljati v smeri, da pripelje kakšnega gospodarstvenika v slovensko okolje, da se tako povežejo skupni interesi,« je v uvodu dejal, častni konzul Južne Koreje v Sloveniji, predsednik nadzornega sveta Kolektorja Holdinga, ki v koncernu združuje 40 podjetij po vsem svetu in 5400 zaposlenih. Lani je skupina ustvarila 810 milijonov evrov prihodkov od prodaje.Slovenija je v Seulu pred kratkim odprla konzulat, ki ga je spodbudila tudi neklasična diplomacija častnih konzulov. »To je velik domet našega gospodarstva in diplomacije v Južni Koreji. Funkcija častnih konzulov je zelo pomembna, saj odpira poslovna vrata in lahko poglablja odnose na kulturnih ali športnih področjih. Prizadevati si moramo, da se nam pridružijo novi konzuli v Sloveniji in drugih državah,« je povedal predsednik Slovenskega konzularnega zbora, tudi častni konzul Belorusije in Maroka.V Južno Korejo bo zunanje ministrstvo v drugi polovici leta peljalo okrepljeno gospodarsko delegacijo, saj napoveduje krepitev gospodarskega sodelovanja v Aziji. »Prepričan sem, da bomo tudi v drugih državah na podoben način ustvarili nove priložnosti za naše podjetnike. Čeprav je naš širši dom Evropska unija in je Balkan drugo največje izvozno območje, mora Slovenija širiti gospodarske dejavnosti tudi v Azijo, Afriko, Južno Ameriko, kajti tako se tudi zavarujemo za težke čase, ko kakšen trg ugasne,« je dejal slovenski zunanji ministerPo njegovem mnenju je Slovenija lahko gospodarsko uspešna, če je odprta v svet in komunicira v obe smeri, privablja kapital in turiste, spodbuja kulturno sodelovanje in je pri tem tudi dovolj izbirčna, kar zadeva dodano vrednost in okoljske standarde. Zbrane častne konzule je pozval, naj pomagajo še bolj povezati interese med državami, krepijo primere dobrih praks in za zunanje ministrstvo vsako leto pripravijo vsaj tri projektne predloge, ki jih bo nato država poskušala uresničiti. »Z vašim poznavanjem držav bi to šlo lažje,« je dodal. Dotaknil se je tudi odnosov do velesil Rusije, ZDA in Kitajske in poudaril, da Slovenija ne sme krepiti odnosov z nekom na račun slabšanja odnosov z drugim.