Če bi ji zvišali plačo, bi družini ostalo manj

Ljubljana – Z januarskim zvišanjem minimalne plače, iz katere morajo biti izvzeti dodatki za delovno dobo, težje razmere za delo in poslovno uspešnost, naj bi se prejemnikom dohodek zvišal za pet do 20 odstotkov. A v marsikateri družini preračunavajo, koliko se bo dejansko poznalo na njihovem proračunu, posebno če bodo po novem deležni nižjih transferjev in subvencij. To pa ni skrb le tistih z minimalnimi plačami, ampak še marsikoga z dohodki nad tem zneskom.Delodajalec v enem od zasebnih podjetij je bil nemalo začuden, ko je eni od delavk ponudil novo pogodbo o zaposlitvi z višjo plačo 1350 evrov bruto, a je ta želela ...