Če bi se našlo par ljudi z iskreno mislijo, bi lahko premikali gore

Anja Intihar se je s Primožem Velikonjo pogovarjala o zelo aktualnih stvareh; o tem, da se da z dobro organizacijo redno cepiti veliko ljudi, kot to dokazujejo v Kočevju, in da je mogoče zdravstvene ustanove obvarovati pred izbruhom virusa. Klepetala sta o življenju in reševanju življenj, o bobnanju in ritmu, o tem, da uspešnost pri nas žal vedno vzbuja pomisleke, o izkušnjah, znanju ter strahospoštovanju do tega, kar počneš. V njegovem naravnem okolju ga je fotografiral Leon Vidic.