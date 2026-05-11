Če bi se rodil še enkrat, bi znova šel živet v Slovenijo

V vasi Zavait v hribih na jugovzhodu Bosne in Hercegovine, odmaknjeni od ponorelega sveta, je te dni spet doma 74-letni Rajko Stevanović. Oče Zorice in Zorana, predsednika državnega zbora, sprva ni bil navdušen nad našim obiskom, ker smo po njegovem mnenju novinarji njegovega sina krivično obravnavali. Skrajno fit upokojenec z Jesenic, ki je v otroštvu pasel ovce, danes pa je vrhunski maratonec in navdušen gorski kolesar, nam je skozi svojo zgodbo razkril, kaj je oblikovalo njegovega sina.

Ko sva s fotografom prispela iz Ljubljane v Fočo, nama je prijazni taksist Boško pomagal najti domačijo z najboljšo jagnjetino daleč naokoli. Dva dni pred đurđevdanom (pravoslavno Jurjevo), ki je za družine na tem območju velikanski praznik, so imeli mojstri za peko jagnjetine polne roke dela. Ko sem omenil, da sem iz Ljubljane, je glava družine takoj vse izpustil iz rok in hitel razlagati, da sta Zoran in njegov oče Rajko Stevanović njihova redna gosta in da je Rajko daleč naokoli znan kot izjemen tekač in kolesar.