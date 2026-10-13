Če bi volili jutri, bi Demokrati ostali pred vrati

Akterji na političnem parketu bodo še nekaj časa poskušali izide nedeljskih referendumov interpretirati sebi v prid. Če bi bile jutri parlamentarne volitve, bi nekateri imeli razloge za slavje, marsikdo pa za zaskrbljenost, tokrat še najbolj Demokrati. Infografika Delo Če bi volivci jutri glasovali za to, kakšna naj bo sestava državnega zbora, bi samo 2,1 odstotka od 736 vprašanih v Barometru, ki ga je inštitut Mediana za Delo izvedel med 5. in 8. oktobrom, obkrožilo Demokrate Anžeta Logarja, kar je pol manj kot, denimo, v avgustovskem merjenju. Ob upoštevanju samo opredeljenih bi se ta delež zvišal na 2,7 odstotka, pred Demokrati – ki so sicer včeraj izgubili eno poslanko, nekdanja državna sekretarja na ministrstvu za zdravje Tea Košir je sporočila, da izstopa iz stranke – pa bi se ...