Če bi volili jutri, bi Demokrati ostali pred vrati

Barometer: Stranko Anžeta Logarja bi prehiteli Pirati in SNS. Skoraj 47 odstotkov vprašanih je dalo vladi negativno oceno.
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Premier Janez Janša je ocenil, da smo pri referendumih »v glavnem naredili test zdrave pameti«, predsednik Demokratov Anže Logar je izide označil kot dobro popotnico za prihodnje delo vlade, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa, da zlasti pri dveh referendumih volja volivcev kristalno jasna in da bodo to realizirali skozi zakonodajo za pravično Slovenijo. FOTO: Voranc Vogel
Akterji na političnem parketu bodo še nekaj časa poskušali izide nedeljskih referendumov interpretirati sebi v prid. Če bi bile jutri parlamentarne volitve, bi nekateri imeli razloge za slavje, marsikdo pa za zaskrbljenost, tokrat še najbolj Demokrati.
Infografika Delo
Če bi volivci jutri glasovali za to, kakšna naj bo sestava državnega zbora, bi samo 2,1 odstotka od 736 vprašanih v Barometru, ki ga je inštitut Mediana za Delo izvedel med 5. in 8. oktobrom, obkrožilo Demokrate Anžeta Logarja, kar je pol manj kot, denimo, v avgustovskem merjenju. Ob upoštevanju samo opredeljenih bi se ta delež zvišal na 2,7 odstotka, pred Demokrati – ki so sicer včeraj izgubili eno poslanko, nekdanja državna sekretarja na ministrstvu za zdravje Tea Košir je sporočila, da izstopa iz stranke – pa bi se ...
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