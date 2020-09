Če bo september lep, bo letina dobra

»Pred zadnjo ujmo smo pričakovali res izjemno letino, pravo staro štajersko trgatev, kot smo jo poznali še pred podnebnimi spremembami,« je dejal Roman Štabuc z mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Čeprav so imeli precej škode, računajo, da bodo dosegli lanske pridelane količine. Če bo vreme lepo, bo grozdje zelo kakovostno.Kazalo je, da bo letina v Podravju kar 30 odstotkov boljša kot lani, a po neurju računajo, da bo podobna lanski, ki tudi ni bila slaba. Štabuc je pojasnil, da sladkorna stopnja in dozorevanje pri grozdju nekoliko zamujata – nekje teden do deset dni –, a če bo vreme še naprej ugodno, to ne bo ...