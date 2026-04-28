Če bo sprejeto ukinjanje ministrstev, bo SDS začela pogovore o koaliciji

Kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića bo danes določil datum in potek izredne seje DZ, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog sprememb zakona o vladi. Seja bo predvidoma v sredo. Če bodo spremembe, s katerimi se število ministrstev niža na 14, na seji DZ sprejete, bo SDS po napovedih začela uradne pogovore o sestavi koalicije.

Kolegij mora na današnji seji najprej odločiti o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku, nato pa še o izredni seji.

Sejo in spremembe zakona o vladi je predlagala SDS, z njimi pa krči število ministrstev s sedanjih 19 na 14. Poleg tega pa ohranja tudi ministra brez resorja, pristojnega za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Če bo zakon sprejet, bo SDS vsem strankam podpornicam poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado, je v petek napovedal prvak SDS Janez Janša.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer v soboto sporočila, da mandatarja v prvem krogu ne bo predlagala, saj da se večinska podpora v pogovorih, ki jih je vodila s poslanskimi skupinami, ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

Tako bodo zdaj na potezi poslanci. V drugem krogu lahko namreč mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Janša je v petek poudaril, da SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno. Je pa iz dosedanjih glasovanj bolj ali manj jasno, da se na desnem polu oblikuje koalicija strank SDS, Demokrati, trojček NSi, SLS, Fokus in Resnica. Slednja bi sicer lahko Janšo za predsednika vlade, če bo do glasovanja prišlo, podprla kot zunajvladna partnerica.

Predsednika DZ Stevanovića medtem danes čaka tudi prva mednarodna obveznost. Dopoldne bo namreč na pogovoru sprejel predsednika parlamenta Severne Makedonije Afrima Gashija.