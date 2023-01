Če bo treba, bodo tudi stavkali

Vse več sektorjev v Sloveniji želi višje plače in urejene razmere. To zdaj zahtevajo tudi v Sindikatu poštnih delavcev, saj pozivajo vlado in upravo Pošte Slovenije k ustreznemu financiranju in ovrednotenju njihove temeljne dejavnosti – univerzalne poštne storitve. »Zaradi neustreznosti zakona o poštnih storitvah, na katero opozarjamo že več let, a vsakič znova naletimo na gluha ušesa, trenutno namreč ni tako,« so zapisali.

Poudarjajo, da med zaposlenimi vre nezadovoljstvo zaradi neprimernih delovnih pogojev in brezbrižnega odnosa nove uprave, zato delodajalca pozivajo tudi k takojšnjemu začetku dogovorov glede redne in izredne uskladitve osnovnih plač.

»Uprava PS se mora zavedati, da nosi odgovornost do več kot šest tisoč zaposlenih na PS, ki skrbimo, da je naše temeljno delo – izvajanje vseh poštnih storitev, česar ne more nadomestiti noben paketomat – kakovostno opravljeno, za kar pa prejemamo razmeroma skromno plačilo. Zato od relevantnih deležnikov pričakujemo in zahtevamo vzpostavitev produktivnega socialnega dialoga, primerno obravnavo zaposlenih in korektno ovrednotenje našega dela,« poudarjajo pri Sindikatu poštnih delavcev.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Upamo, da pri tem ne bomo naleteli na gluha ušesa, prazne obljube in zavrnitve. Ob nasprotovanju prejšnje koalicije je takratna opozicija (sedanja koalicija) podprla predlagane spremembe zakona o poštnih storitvah, zato pričakujemo, da bo te spremembe obravnavala prioritetno in v skladu z že izraženimi stališči. V nasprotnem primeru bomo prek pritiskov na delodajalca – tudi stavke, če bo potrebna – vršili pritisk na lastnika, da uredi ustrezno financiranje poštne dejavnosti.«