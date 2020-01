Če bo vlada sledila svoji službi, bolnišnice v tožbe

Infografika Delo

Molk ministrstva za finance

Ministrstvo za finance smo v ponedeljek vprašali, zakaj ministrstva za zdravje niso že prej opozorili na očitno napačno razlago zakona in zakaj so za presečni datum izbrali 30. 11. 2017, torej dan, ko so bolnišnice prejele denar. Zanimalo nas je še, koliko bolnišnic bi moralo vračati denar, če bi ta presečni datum upoštevali pri nadzorih nad vsemi bolnišnicami, in ali bo proračunska inšpekcija v bolnišnicah, kjer tega datuma niso upoštevali, inšpekcijski nadzor ponovila. Odgovorov do konca redakcije nismo dobili.

Pirnat: Ta datum ni povezan z zakonom

Ljubljana – Štiri bolnišnice (Celje, Kranj, Trbovlje in Slovenj Gradec) še čakajo na odločitev vlade o pritožbi na odločbe urada za nadzor proračuna, ki jim zaradi nenamenske porabe sredstev nalaga vračilo leta 2017 prejetih interventnih sredstev. Urad vlade za komuniciranje ni povedal, kdaj bo vlada o tem odločala, ampak le, da vsi skupaj iščejo rešitve.Največja težava, zaradi katere morajo bolnišnice vračati denar , je dejstvo, da zakon ni določal presečnega datuma, ki naj bi ga bolnišnice upoštevale pri ugotavljanju, katere neplačane obveznosti in posojila še lahko plačajo z interventnimi sredstvi. Ministrstvi sta glede datuma in s tem povezanega 7. člena zakona že dolgo »iskali rešitve«, saj je urad za nadzor proračuna med inšpekcijami »ugotovil, da ministrstvo za zdravje zakon interpretira drugače, kot je po mnenju urada določalo besedilo zakona«.Da bi si ministrstvo za zdravje premislilo pri razlagi, si je ministrstvo za finance očitno dolgo prizadevalo, kaže dopis ministrafinančnemu ministrstvu aprila lani: »Poudarjamo, da stališče ministrstva za zdravje ostaja ves čas enako, in sicer da interventni zakon ne določa presečnega datuma za ugotavljanje višine zapadlih obveznosti. Osnovni namen 7. člena zakona je namreč opredelitev namenske uporabe sredstev za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki, ne časovna komponenta uporabe teh sredstev. Tako poraba sredstev za plačilo obveznosti, ki so zapadle po 30. 11. 2017, ne pomeni nenamenske porabe sredstev.«Tri mesece pozneje, torej leto in pol po uveljavitvi zakona, sta se ministrstvi dogovorili, da bi bolnišnice lahko plačale le tiste obveznosti, ki so zapadle do 30. novembra 2017, ko so pridobile interventna sredstva. Nepravilnosti so ugotovili pri štirih bolnišnicah in Onkološkem inštitutu Ljubljana, ker takrat sploh ni izkazoval zapadlih obveznosti.Kakšno je pravo tolmačenje, bo po besedah prof. dr.s Pravne fakultete UL lahko povedalo le sodišče: »Ministrstvi s svojo odločitvijo ne moreta dopolnjevati zakona. Lahko povesta, kaj mislita, ampak to nima nobene pravno obvezujoče moči.« V nekaterih bolnišnicah se že pripravljajo na vložitev tožb na upravno sodišče, tudi vladna služba za zakonodajo je ta teden namreč pritrdila mnenju ministrstev.Po Pirnatovem mnenju datum, ki sta ga določili ministrstvi, ni logičen: »Datum, ko so bolnišnice prejele sredstva, ni v nobeni zvezi z zakonom. Menim, da je najrazumnejša razlaga, da je presečni datum dan uveljavitve zakona. Lahko se upošteva, kar je do takrat zapadlo v plačilo, ali se upoštevajo obveznosti, ki so vsebinsko nastale že pred uveljavitvijo zakona, da je bila torej dobava blaga ali izvedba storitev opravljena pred uveljavitvijo zakona, ne glede na to, kdaj je potem zapadel račun.«Spornega presečnega datuma niso upoštevali pri nadzorih vseh bolnišnic, saj so večino nadzorov opravili, še preden sta ministrstvi sprejeli novo razlago 7. člena zakona. Pirnat pri tem opozarja: »Če je ta razlaga zakona, ki so jo zdaj uporabili, pravilna, bi morali pri bolnišnicah, kjer tega niso upoštevali, spet izvesti inšpekcijski nadzor.«