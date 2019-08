Če bodo pristojni še naprej spali, si bodo stanovanja in študij lahko privoščili le premožni

Predsednica MSS Anja Fortuna, predsednik ŠOS Klemen Peran in predsednica DOS Lucija Karnelutti menijo, da je nastala situacija posledica večletnega ignoriranja težav, napačnih odločitev ter pomanjkanja strategij, proračunskih sredstev in javnih politik. FOTO: Sandra Hanžič/Delo

Stanovanjski

položaj

mladih je

skoraj povsem

odvisen od

njihovih staršev.

Dostop do

stanovanj

imajo

predvsem

tisti, ki

prihajajo iz

premožnejših

družin.

bistveno povečanje proračunskih sredstev za reševanje stanovanjske problematike

omogočanje stanovanjskim skladom večje zadolževanje za investicije

povečanje fonda javnih stanovanj, še zlasti neprofitnih najemniških stanovanj za mlade

gradnjo javnih študentskih domov

zapolnitev praznih javnih in zasebnih stanovanj, denimo z obdavčitvijo praznih in davčno razbremenitvijo tistih v urejenem najemu

regulacijo in omejitev oddajanja stanovanj prek spletnih platform ( Airbnb )

) povečanje varnosti najemnih stanovanj

vpeljavo ugodnih posojil za mlade družine

spodbujanje stanovanjskih zadrug Od vlade zahtevajo:

Ljubljana – V mladinskih organizacijah na današnji mednarodni dan mladih ponovno opozarjajo na to, kako otežen je dostop te starostne skupine do stanovanj. »Želeli bi, da se premier odzove na to problematiko,« je dejala predsednica Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Zaradi tega so se letos s pismom že trikrat obrnili na premiera, ki pa je reševanje nehvaležne situacije preložil na okoljsko ministrstvo.Kot je pojasnila, se mladi zelo različno soočajo s stanovanjskimi problemi. Preglavice z njimi imajo tako zaposleni kot tudi brezposelni. Nekateri ostajajo pri starših, drugi zaradi birokratskih ovir porabijo leta in leta za zidavo hiše na podeželju, tretji bivajo v premajhnih najetih stanovanjih.Težave nastopijo že v času študija. Le 13 odstotkov je nastanjenih v študentskih domovih, tretjina pa išče ležišče na trgu, razlaga prvi mož Študentske organizacije Slovenije Pomanjkanje se letos še stopnjuje, saj cene nepremičnin rastejo v nebo, najhuje pa je v prestolnici in na Obali . »Nekateri na vselitev v študentski dom čakajo po več mesecev. Država zanje ne da niti centa, vse stroške pokrijemo sami. Ali bomo v prihodnje zato še vedno imeli vsi priložnost študirati ali bo študij postal privilegij bogatih?« se sprašuje.Medtem je predsednica Dijaške organizacije Slovenijepojasnila, da je prehod iz srednje šole na fakulteto za dijake že tako ali tako stresen, pomanjkanje postelj pa to stisko samo še otežuje.Ena glavnih zahtev organizacij je zato povečanje sredstev v državnem proračunu za stanovanja, ne samo za gradnjo, ampak tudi za druge spodbude. Njihov cilj je, da bi ta znašala vsaj 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda. Prav tako pričakujejo oblikovanje najemniškega sistema, ki omogoča kasnejši odkup stanovanj.Mladi si poleg neprofitnih najemnih stanovanj namreč želijo tudi stanovanj z možnostjo odkupa, saj zaradi nekakovostnih zaposlitev lastniško stanovanje vidijo kot edini garant za svojo starost, razmišlja predsednica MSS.