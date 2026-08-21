Če Janša tolerira Mijića, bo spregledal tudi Stevanovićev obisk Moskve

»Sama teza o tem, da je predsednica republike Slovenije ruski vohun, je popolnoma iracionalna,« meni politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti, ki se strinja, da koalicijske stranke želijo prikazati prijateljevanje Nataše Pirc Musar z rusko-slovensko državljanko kot dokaz, da je vpletena v ruske obveščevalne mreže, vse skupaj pa je le manever, da preusmerijo pozornost od Afere Black Cube.

Maksuti spomni, da se je poleg same afere Black Cube v mandatu aktualne vlade zgodilo še ogromno drugih afer, ki so pripeljale do slabih ocen ministrov, predsednika vlade in drugih politikov iz koalicije.