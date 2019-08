FOTO:Če je kupec kralj, je kraljica – kartica zvestobe

V žep sem stlačila desetaka in odšla kupit navadna pakirana piščančja bedrca, ki jih stroka, če so razkosana, deli na krače in stegna. Kupci, pravijo, smo kralji, nočna mora in obsesija trgovcev. V dokaz nas obsipajo s karticami zvestobe, programi zaupanja, z »neverjetnimi« popusti, z nagradnimi kupončki, s posebnimi darilci, z zbiranjem točk, zvezdic, jabolk, v zadnjem času pa tudi z možnostjo, da si vse »zveste« aplikacije« naložimo na pametne telefone. A kupcu, ki gre po nakupih zgolj z gotovino, se brez kartic zvestobe ne piše prav dobro. Če je kupec kralj, je namreč kartica – kraljica, pri čemer vsaj prvi na ...