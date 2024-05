Če lastnina upravlja s človekom, ta izgubi kompas

V nadaljevanju preberite:

Farmacevt, lokalni politik iz vrst SDP, ki je članstvo v stranki naslednici zamrznil, ko jo je prevzel Borut Pahor, in prvi zasavski razvojnik. Vse to je bil v življenju Tomo Garantini. Zdaj teče že deseto leto, kar je upokojen in uživa v »naravnem zatočišču« na Tirni pod Zasavsko Sveto goro. A niti po desetletju se ne neha spraševati o življenju in energijah, ki ga poganjajo. Nasprotno. Filozofi ga še vedno vznemirjajo. Prvi med njimi je Sokrat. In ko premlevanje filozofskih modrovanj v nekem trenutku doseže vrhunec, je tu – zvezek. Zvezek, v katerega Garantini zapisuje svoje dvome, prebliske, razmisleke, poskuse uvida v tisto, kar je očem skrito, in vsa nedoumljena vprašanja o biti in bistvu, kot je denimo tisto: ali smo ljudje pravi za to Zemljo ali ne? In ne, zvezka ne pokaže zlepa ...