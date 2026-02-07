Če menite, da je delovni zvezek drag, ga primerjajte s ceno športnih copat

Ali je delovni zvezek res prevelik strošek ali le napačno razumljena naložba v znanje – zlasti v času, ko nova šolska zakonodaja omejuje, katero učno gradivo sploh še sme v razred? V zadnjih dneh se razprava o učbenikih in delovnih zvezkih zaostruje, medtem ko peticijo proti smernicam, ki bodo določile rabo gradiv, podpira že več kot tisoč podpisnikov, starši pa opozarjajo, da razlike v plačilih med šolami segajo od ena do šest.

V ospredje stopa vprašanje, ali lahko 22.000 učiteljev kakovostno nadomesti delo založnikov in ali je mogoče hkrati varčevati, poenotiti standarde in ohraniti strokovno avtonomijo. Pogovor z Helgo Holtkamp, izvršno direktorico Združenja evropskih šolskih založnikov, razkriva, kaj kažejo evropske prakse, kje so pasti »pouka brez gradiv«, zakaj je učbenik več kot le knjiga in kaj primerjava s ceno športnih copat res pove o vrednosti delovnih zvezkov – odgovora pa nista tako preprosta, kot se zdita.