Če Mlinarjeva ne bo izvoljena, bodo v SAB razmislili, ali bodo ostali v koaliciji

Predsednica SABvztraja, da je zagotovitev glasov za izvolitev ministrske kandidatke Angelike Mlinar naloga premiera. V primeru neizvolitve kandidatke bi na Šarčevem mestu odstopila, je danes dejala Bratuškova. Sicer pa se bodo v SAB, če Mlinarjeva ne bo izvoljena, temeljito pogovorili, ali bodo še v koaliciji.Kandidatka za ministrico brez resorja, pristojnega za razvoj in kohezijsko politiko, Angelika Mlinar po torkovem večurnem zaslišanju ni prepričala članov parlamentarnih odborov za EU in gospodarstvo. Razpravo je sicer zaznamovala burna razprava o državljanstvu Mlinarjeve.DZ bo o njej glasoval v četrtek, potrebna je navadna večina poslancev. A za zdaj nima zagotovljenih dovolj glasov. Da bodo proti njeni izvolitvi, napovedujejo v opozicijskih SDS, Levici, NSi in SNS, ki pa imajo v DZ večino. Tudi od koalicijskega Desusa ni pričakovati enotne podpore.Bratuškova je v izjavi v DZ danes opozorila, da je Mlinarjevo DZ v imenovanje predlagal premier in to ne bo, če bo izvoljena, ministrica stranke SAB, ampak vlade Marjana Šarca. Tako bi pričakovala od Šarca več aktivnosti, da v DZ zagotovi podporo za njeno izvolitev.Na vprašanje, ali torej Šarec ni opravil domače naloge, je odgovorila, da je dejstvo, da manjšinska vlada na parlamentarnih odborih nima večine. Kot je povedala, je Šarca že pred mesecem dni vprašala, kje in kako bo kandidatki ali kandidatu zagotovil podporo. »Zelo dolgo ve, da je v naših očeh to absolutno njegova naloga in naloga koalicije, če sploh še je,« je ostra Bratuškova.Kandidatke za zdaj ni podprl koalicijski Desus. Po besedah Bratuškove je to vprašanje za to stranko in za predsednika vlade. »Menim, da je ta odnos tudi eden od glavnih razlogov za to, da je kandidatka ostala brez glasov Desusa,« je dejala Bratuškova. Po njenih navedbah je naloga koalicije, da deluje: »Če ne deluje, pa pospravimo kovčke in gremo na volitve.«Bratuškova je pojasnila, da bi bila neizvolitev Mlinarjeve v DZ velika nezaupnica vladi, še najbolj pa prvemu med ministri. Po njenih besedah v SAB lahko oziroma so se vedno pripravljeni pogovarjati glede podpore v poslanskih skupinah, a ekipo sestavlja predsednik vlade. »On je odgovoren za to, da to zgodbo sestavi tako, da bo lahko vlada delovala še naprej,« je dodala.Na vprašanje, ali stranke SAB v primeru neizvolitve Mlinarjeve ne bo več v koaliciji, je Bratuškova odgovorila, da se bodo o tem temeljito pogovorili.Po odločitvi parlamentarnih odborov glede Mlinarjeve po besedah Bratuškove za SAB ni razočaranja, saj da je Mlinarjeva zaslišanje strokovno opravila več kot vrhunsko, odgovorila na vsa vprašanja. Prepričani so, da je strokovno in politično kvalificirana, da bi več kot odlično vodila Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko. So pa v SAB razočarani nad razpravo na zaslišanjih.