Sezona goljufov – če mojster pride nepoklican, je to že znak za preplah

Vsak četrti starejši v EU je bil že tarča poskusa prevare na domu, navaja ena od nedavnih raziskav, in poletje je čas, ko se to dogaja še pogosteje – prav takrat, ko se zdi, da je vsega drugega manj in miru več. V zadnjih dneh se tudi v Ljubljani množijo obiski nenapovedanih »serviserjev«, ki pod pretvezo nujnega pregleda plina, dimnika ali elektrike potrkajo prav pri tistih, ki so najbolj ranljivi, ter v nekaj minutah »dela« pustijo račun za 150 ali 200 evrov in ničesar opravljenega. Članek na konkretnem primeru in z nasveti strokovnjakov za varstvo potrošnikov in varnostne vede razkriva, kateri znaki kažejo na goljufijo, kako preveriti, ali je račun veljaven, in katere napake se pri starejših ponavljajo iz leta v leto. Hkrati odpira vprašanje, ali zanašanje na spletne opozorilne kampanje sploh doseže tiste, ki jim naj bi sezona goljufov najbolj grenila poletje.