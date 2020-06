»Če ne bo sprememb, volitve ne bodo več rešitev«

Preberite še: Boštjan Koritnik: Začetek obravnave predloga v DZ pričakujem jeseni

Ne sme se zgoditi, da ne bi mogli izvesti verodostojnih volitev, je poudaril Pahor. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Pravočasna uveljavitev odločbe ustavnega sodišča glede sprememb volilne zakonodaje je po mojem mnenju osrednje, življenjsko vprašanje naše demokracije in naše demokratične družbe. Naj pred tem visokim zborom povem naravnost, če v predpisanem roku ne bo sprememb volilne zakonodaje in bi se poleg tega zaostrile še gospodarske, socialne in politične razmere, volitve ne bi bile več rešitev. Povedano še bolj jasno: v primeru politične krize volitve ne bodo več rešitev, ampak bodo volitve same po sebi velik, kolosalen problem,« je poudaril predsednik republikePravočasna uveljavitev odločbe ustavnega sodišča glede sprememb volilne zakonodaje je po njegovih besedah tako osrednje, življenjsko vprašanje naše demokracije in demokratične ureditve naše države.Vprašanje je, kakor je dejal, prepomembno, da bi smeli tvegati in bi njegovo reševanje postalo predmet morebitnih trenutnih političnih preračunavanj. »Vem, spoštovane poslanke in poslanci, da ljudi to vprašanje tako rekoč sploh ne zanima. Zanimajo jih urejanje plač in pokojnin, nezaposlenost, stanovanjski problem, zdravstvene reforme in podobne, pomembne življenjske reči,« je dejal in pri tem tudi podaril, da če potrebne spremembe volilne zakonodaje ne bodo sprejete, vseh teh problemov sploh ne bo mogoče reševati, ker bo zaradi nelegitimnosti naslednjih volitev prevladovalo vsesplošno nezaupanje v demokratični sistem, ustavno-pravna kriza in nemara celo politični kaos.Ocenjuje sicer, da bi bile volitve v državni zbor po trenutno veljavni zakonodaji pred potekom roka za uveljavitev odločbe ustavnega sodišča še dopustne, volitve po 21. decembru letos »pa se v nobenem primeru ne bi mogle izogniti utemeljenim očitkom o njihovi protiustavnosti in nelegitimnosti«.Za pravočasno sprejetje potrebnih sprememb je po besedah Boruta Pahorja še čas, a le če bodo »zahtevno delo nadaljevali takoj«.