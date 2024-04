Če ne zaradi drugega, je dialog nujen za reforme

V nadaljevanju preberite:

V četrtek bo 30 let od ustanovitve ekonomsko-socialnega sveta (ESS), organa, ki predstavlja področje socialnega dialoga in je imel pomembno vlogo pri pripravi ekonomskih in socialnih reform ter brez katerega bi bila, kot se je izrazil Jakob Počivavšek iz sindikata Pergam, »naša družba danes precej drugačna, kot je, blaginja pa gotovo manjša«. Predsednik vlade je ob tej priložnosti povabil predstavnike sindikatov in delodajalcev, ker želi obuditi dialog in ponovno vzpostaviti celovito delovanje ESS.

Najbrž ni nikogar med vpletenimi, ki bi si upal stanje socialnega dialoga v državi v zadnjem letu oceniti kot zadovoljivo, kaj šele kot dobro.