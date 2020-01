Civilna iniciativa Dovolj.je, ki se predstavlja kot iniciativa za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem, je včeraj sklicala odmevno novinarsko konferenco, na kateri je aktualnega ljubljanskega nadškofa, msgr.K isti potezi je pozvala tudi vrhovnega predstojnika Misijonske družbe Lazaristov, razlog za poziv pa je iniciativa videla v njunem neizpolnjevanju »načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški Cerkvi«Včeraj je bil omenjen tudi primer, ko so bili prestopki po mnenju iniciative obravnavani pravilno in korektno. Namreč primer murskosoboškega škofa, ki je zaradi kršenja navodil o javnem opravljanju službe suspendiral duhovnikaA se je danes na včerajšnje besede na Facebooku odzval ravno Štumpf. »Če odstopi nadškof Zore, odstopi tudi škof Štumpf,« je o sebi zapisal v tretji osebi.»Nadškofa Stanislava Zoreta poznam kot velikega poštenjaka in popolnoma podpiram izjavo Slovenske škofovske konference (SŠK), da ima pri zaščiti otrok in mladoletnih prav on velike zasluge za sedanje zadnje smernice o zaščiti mladoletnih. Nadškof Zore je zame maksimalni poštenjak, tako v moralnem kot tudi duhovnem pogledu. Je izvrsten pastir, pravi sobrat škofom in duhovnikom ter vernikom. Nekateri bi radi, da bi škofje delali čudeže, delamo po najboljši volji, znanju in močeh. Zato izražam sobratu Stanislavu svojo solidarnost,« je zapisal o nadškofu.Dodal je, da se v škofiji Murska Sobota sooča s problemom spolnih zlorab, izvaja ničelno toleranco do vseh anomalij, jih odpravlja in formira duhovnike po določilih kanonskega prava, smernicah papeža Frančiška in navodilih Slovenske škofovske konference.Pri izvajanju ničelne tolerance mu, kot zapiše, pomagajo strokovne in pravne službe, še naprej pa namerava sodelovati s civilnimi iniciativami, Ekspertno skupino za reševanje spolnih zlorab pri SŠK in vsemi, ki se iskreno trudijo za zaščito otrok in mladoletnih.»Če bo moral odstopiti nadškof Stanislav Zore, bom odstopil tudi jaz. Molim za njega in vso slovensko Cerkev v upanju, da vse te zadeve dobijo takšen epilog, ki bo govoril o Božji pravičnosti in usmiljenju,« je škof Štumpf med drugim še zapisal v objavi na Facebooku.