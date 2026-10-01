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    Slovenija

    Če oskrba ni pravočasno zagotovljena, breme pade na svojce

    Povezati je treba različne dele sistema, da bi zagotovili neprekinjeno verigo podpore za starejše. Nujno je povezovanje zdravstva in socialnega varstva.
    Pri varuhu človekovih pravic podpirajo prizadevanja za sprejetje mednarodne konvencije o pravicah starejših in pristop, ki temelji na načelu »nič o starejših brez njih«. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Pri varuhu človekovih pravic podpirajo prizadevanja za sprejetje mednarodne konvencije o pravicah starejših in pristop, ki temelji na načelu »nič o starejših brez njih«. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    1. 10. 2026 | 05:00
    9:45
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    Država je odgovorna za ustvarjanje pogojev za uresničevanje pravic starejših. Pravice pa ne morejo biti samo na papirju, pred očmi morajo biti tudi posameznik in njegove specifične potrebe. Pri tem se morajo povezovati zdravstveni in socialni sistem ter razvijajoči se sistem dolgotrajne oskrbe.

    Pri zagotavljanju podpore in oskrbe starejšim morajo biti v ospredju človekovo dostojanstvo, avtonomija, enakost in neodvisnost, brez pokroviteljskega odnosa, je na okrogli mizi Ko je premalo prostora za dostojno starost: kakšne možnosti so na voljo, ko življenje ni več mogoče?, ki jo je pripravil varuh človekovih pravic ob mednarodnem dnevu starejših, poudarila Simona Drenik Bavdek. Prav zato varuh podpira prizadevanja za sprejetje mednarodne konvencije o pravicah starejših in pristop, ki temelji na načelu »nič o starejših brez njih«. Pravice ne morejo biti samo na papirju, pred očmi mora biti posameznik. Včasih je treba čez noč najti rešitev za starejšega človeka. V institucionalnem varstvu ima 60 odstotkov kadra minimalne plače.

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